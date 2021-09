Ilie Poenaru a dezvăluit cum a câștigat meciul cu Rapid și de ce nu a stat pe bancă: ”I-am lăsat să facă asta”

Fostul antrenor al Academicii Clinceni a dezvăluit de ce a ales să nu stea pe bancă în meciul cu Rapid.

„Când preiei o echipă din mers, cum sunt și eu în această postură, nu pot să-mi atribui eu victoria de aseară, pentru că nu este corect. Am preluat echipa joi, nu am participat la niciun antrenament. Am făcut doar să schimb sistemul, echipa și să lucreze cât a putut pe organizarea de joc. Dacă pierdeam meciul, ce făceam, trebuia să spun că e vina lui Mihai Teja?

Nu, când preiei echipa îți asumi. Am analizat foarte bine Rapidul. Știam că e o echipă cu entuziasm, se deschide foarte mult, i-am lăsat să vină peste noi.

Nu am fost pentru că nu am vrut, l-am lăsat pe Marin Dună să transmită ceea ce noi am reușit să punctăm. Chiar am vrut să stau sus în tribună și să văd exact dacă, într-o oarecare măsură, au înțeles ceea ce ne dorim. Să văd lucrurile bune, și Mihai a făcut lucruri bune la echipă. E o perioadă grea, toate meciurile sunt grele.

Eu am voie să dau indicații, am licența A, pot să fac asta eu și Marius Croitoru. Nu este tocmai OK, nu te simți tocmai bine. Trebuie să respectăm regulamentul și regulile școlii de antrenori”, a spus Ilie Poenaru, la Ora Exactă în Sport.

Rapid a rămas cu 17 puncte, și poate fi depășită de Farul, Botoșani și UTA Arad, dacă cele trei vor câștiga în această etapă.

De partea cealaltă, Gaz Metan a urcat pe locul 14, cu șapte puncte, peste Dinamo.