Florin Caramavrov
Gabi Balint, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 și al Supercupei Europei în 1987 în tricoul roș-albaștrilor, a împlinit 63 de ani pe 3 ianuarie.

Acum analist tv, Balint a avut de multe ori o părere fermă în războiul Steaua vs FCSB, poziționându-se de fiecare dată de partea echipei Armatei. Fostul internațional a ajuns la concluzia că Steaua adevărată se simte în suflet, indiferent cu ce echipă țin suporterii. Anul trecut, el a compus un cântec despre Steaua, dar nu s-a referit la o echipă sau alta, ci doar la spiritul de stelist: „Steaua e acolo unde suntem noi. Nu m-am referit la ceva concret în acea melodie, ci doar la Steaua. Steaua e acolo unde suntem noi, adică în suflet. Și unde suntem noi, o purtăm cu noi. Cam ăsta e mesajul”. 

Ce-au spus fanii despre melodia compusă de Gabi Balint? Răspunde creatorul acesteia: „Bineînțeles că mesajele au curs, că Steaua e aia, că nu știu ce, că Talpan nu știu ce a făcut. Chestii care nu mă mai interesează, eu nu mai vorbesc despre asta. M-am săturat. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Știu doar ce simt eu față de una și față de alta. În rest, la revedere! Steliștii sunt importanți, cei care simt pentru Steaua, indiferent că simt pentru o echipă sau pentru cealaltă”. 

„Păcat că nu merge lumea la meciurile Stelei”

L-am întrebat pe fostul atacant al „militarilor” dacă melodia pe care a făcut-o poate deveni imnul Stelei și al steliștilor de pretutindeni. „Poate fi considerată un imn, adică poate fi cântată și pe stadion. Mulți au și zis asta, au pus-o pe stadion. Numai că, din păcate, nu prea merge lumea la meciurile Stelei. Asta e nasol”, consideră Balint.

Pentru 2026, Gabi își dorește să fie sănătos. Și nu este un șablon. El chiar a avut probleme grave de sănătate acum 6 ani, când a suferit un infarct, după care i s-au montat trei stenturi la inimă. „La mine chiar e important. Și asta îmi doresc, sănătate. În rest, fac ce-mi place, sunt liniștit, departe de tensiunea din fotbal. Voi continua din postura de analist. E din ce în ce mai greu acum cu mașina de la Bistrița la București decât în anii 80-90. Iar acum avem mașini mult mai bune, deci nu e normal. Și atunci prefer să stau aici, mi-am făcut studio, intru în direct. În rest, sunt liniștit, cu câinele meu, cu familia aici”.

Operă-rock despre Dracula

În afară de imnul Stelei, despre care am vorbit mai sus, Balint a realizat și o operă rock cu Dracula personaj principal: „Fac filmulețe, animație, muzică. Uită-te pe YouTube, că găsești melodiile mele acolo. Am pe Spotify, pe toate platformele. Bagi „artist Gabi Balint” și acolo mă găsești. Am și o operă-rock cu Dracula. S-o asculți în ordine, că au legătură melodiile. Sunt în engleză și au o legătură una cu alta. E povestea lui Dracula, Vlad Țepeș al nostru, cum e și filmul ăsta apărut anul trecut. Am gândit-o fără să văd filmul, fără să știu de filmul ăsta. Tu-ți dai seama?

Când am văzut filmul, zic: Băi, incredibil. Tu știi cum e povestea, cartea lui Bram Stoker... Opera mea e cam așa: pleacă el la război cu turcii, își lasă soția acasă. După război, cineva îi spune acesteia că bărbatul ei a murit pe câmpul de luptă, ea se sinucide, se aruncă de la balconul castelului în prăpastie. El se întoarce, pentru că nu murise, o ia razna, înnebunește. Exact așa e în film. Se spunea că Vlad Țepeș ar fi avut o iubită care s-a sinucis. Și după aia devine Dracula, începe să bea sânge, se transformă”. 

Balint ne-a explicat și cum concepe aceste melodii: „Eu fac versurile în română, iar AI mi le transformă în engleză. Și muzica, și versurile sunt făcute cu inteligența artificială. Am mai descoperit o poetă care are niște versuri foarte frumoase. E adevărat, te ajută mult acum inteligența artificială, dar pentru un începător e perfect. Și lui Dănciulescu i-am făcut o melodie, poate ai văzut-o”...

Versurile cântecului despre Steaua, scrise de Gabi Balint

Strofa 1

M-am născut în roșu-albastru,

Din sânge și din cerul sfânt.

Vreau să mi se audă glasul,

Pân’ la ultimul cuvânt.

Refren

Steaua e unde suntem noi,

Mii de voci, un legământ,

Suntem aici, suntem cu voi,

Același drum, același gând.

Strofa 2

Steaua nu are stăpân,

Are inimi care-o poartă.

Fiul ei mereu rămân,

Dincolo de orice soartă.

Refren...

Strofa 3

Când drumul nostru pare greu,

Nimic pe noi nu ne desparte.

Un cântec ne ridică iar,

Luptăm și mergem mai departe.

Refren...

