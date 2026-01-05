Acum analist tv, Balint a avut de multe ori o părere fermă în războiul Steaua vs FCSB, poziționându-se de fiecare dată de partea echipei Armatei. Fostul internațional a ajuns la concluzia că Steaua adevărată se simte în suflet, indiferent cu ce echipă țin suporterii. Anul trecut, el a compus un cântec despre Steaua, dar nu s-a referit la o echipă sau alta, ci doar la spiritul de stelist: „Steaua e acolo unde suntem noi. Nu m-am referit la ceva concret în acea melodie, ci doar la Steaua. Steaua e acolo unde suntem noi, adică în suflet. Și unde suntem noi, o purtăm cu noi. Cam ăsta e mesajul”.



Ce-au spus fanii despre melodia compusă de Gabi Balint? Răspunde creatorul acesteia: „Bineînțeles că mesajele au curs, că Steaua e aia, că nu știu ce, că Talpan nu știu ce a făcut. Chestii care nu mă mai interesează, eu nu mai vorbesc despre asta. M-am săturat. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Știu doar ce simt eu față de una și față de alta. În rest, la revedere! Steliștii sunt importanți, cei care simt pentru Steaua, indiferent că simt pentru o echipă sau pentru cealaltă”.



„Păcat că nu merge lumea la meciurile Stelei”



L-am întrebat pe fostul atacant al „militarilor” dacă melodia pe care a făcut-o poate deveni imnul Stelei și al steliștilor de pretutindeni. „Poate fi considerată un imn, adică poate fi cântată și pe stadion. Mulți au și zis asta, au pus-o pe stadion. Numai că, din păcate, nu prea merge lumea la meciurile Stelei. Asta e nasol”, consideră Balint.



Pentru 2026, Gabi își dorește să fie sănătos. Și nu este un șablon. El chiar a avut probleme grave de sănătate acum 6 ani, când a suferit un infarct, după care i s-au montat trei stenturi la inimă. „La mine chiar e important. Și asta îmi doresc, sănătate. În rest, fac ce-mi place, sunt liniștit, departe de tensiunea din fotbal. Voi continua din postura de analist. E din ce în ce mai greu acum cu mașina de la Bistrița la București decât în anii 80-90. Iar acum avem mașini mult mai bune, deci nu e normal. Și atunci prefer să stau aici, mi-am făcut studio, intru în direct. În rest, sunt liniștit, cu câinele meu, cu familia aici”.

