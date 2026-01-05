Manchester City îl vrea pe unul dintre starurile de la Real Madrid.



De câteva luni, Rodrygo și-a decis viitorul și nu mai are legătură cu Real Madrid! Echipe de top Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO) i-au urmărit atent situația, iar el este gata să facă pasul în Anglia!

Rodrygo (24 de ani) își dorește să plece de la Real Madrid la una dintre formațiile importante din Premier League interesate de serviciile sale. Starul brazilian are nevoie de mai multe minute de joc pentru a fi sigur că va fi convocat de Carlo Ancelotti la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic.

Rodrygo, gata să facă pasul de la Real Madrid la Manchester City

Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea și Tottenham urmăresc cu interes situația jucătorului de bandă al madrilenilor, informează mai multe publicații de presă sportivă din Anglia și Spania. Cele mai insistente sunt Arsenal și Manchester City, primele două clasate din Premier League.

Însă, mutarea lui Rodrygo nu va fi una ușoară. Real Madrid insistă ca brazilianul să rămână pe Santiago Bernabeu, iar o plecare din ianuarie ar implica un cost pentru orice club în jur de 80 de milioane de euro.

Conducerea madrilenilor continuă să aibă încredere că Rodrygo își poate reveni la forma care l-a consacrat, în ciuda perioadei extrem de slabe prin care trece.

Real Madrid, dispusă să îl cedeze pe Rodrygo pentru 80 de milioane de euro

Cu toate acestea, în actuala stagiune, 2025-2026, a adunat 21 de meciuri, a marcat de două ori și a oferit patru pase decisive. În acest moment, el este cotat de Transfermarkt la 60 de milioane de euro.

Rodrygo a venit în 2019 la Real Madrid, de la Santos, pentru 45 de milioane de euro! În total, a strâns 291 de meciuro pentru formația din capitala Spaniei, a marcat de 70 de ori și a oferit 55 de pase decisive.

