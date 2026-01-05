Româncele Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate duminică în primul tur al turneului feminin de tenis de la Brisbane (Australia), competiție de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

La Brisbane, Gabi Ruse a avut un meci thriller cu Sofia Kenin. Și Jaqueline Cristian a fost răpusă



Cristian (27 ani, 39 WTA) a fost învinsă în două seturi, 6-4, 6-3, de cehoaica Marie Bouzkova, în timp ce Ruse (28 ani, 88 WTA), venită din calificări, a s-a înclinat în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-3, în fața americancei Sofia Kenin.



Pentru prezența pe tabloul principal la competiția de la antipozi, cele două jucătoare române vor primi câte 11.920 de dolari și un punct WTA.



Tot duminică, Sorana Cîrstea, cea de-a treia reprezentantă a României aflată pe tabloul principal de la Brisbane, a învins-o în două seturi, 6-3, 6-1, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, după 62 de minute de joc.



Cîrstea (35 ani, locul 43 WTA) și-a asigurat un cec de 13.735 de dolari și 32 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară pe letona Jelena Ostapenko, numărul 14 pe lista capilor de serie, calificată direct în turul secund.



Rezultate - turul 1:

Sorana Cîrstea (România) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-3, 6-1

Anastasia Potapova (Rusia) - Daria Kasatkina (Australia) 7-5, 4-6, 6-4

McCartney Kessler (SUA) - Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 6-3

Marie Bouzkova (Cehia) - Jaqueline Cristian (România) 6-4, 6-3

Ajla Tomljanovic (Australia) - Elsa Jacquemot (Franța) 6-1, 6-3

Sofia Kenin (SUA) - Gabriela Ruse (România) 6-4, 4-6, 6-3

Agerpres

