Transferul NEASTEPTAT pe care il face FCSB! A jucat pe toate posturile si a fost GOLGETER, acum e fundas central! Povestea sa e senzationala

Accidentarea lui Pintilii ii rezerva lui Nedelcu locul la mijlocul terenului.



Dica are din nou gaura in aparare si trebuie sa caute solutii. Cum Momcilovic e inca accidentat, antrenorul FCSB face planul B cu resurse limitate. Acum, stelistii ii au ca fundasi centrali doar pe Planic si Balasa. In caz de nevoie extrema, acolo mai pot juca Junior Morais sau Filip. Pentru a completa apararea, Dica se gandeste si la pustiul de la echipa secunda, Stefan Cana.



Fotbalistul are o poveste de viata senzationala. Adus acum un an in Bucuresti, Cana (18 ani) face parte dintr-un lot de 5 fotbalisti transferati de FCSB de la Iasi pentru grupele de tineret si echipa secunda.

Crescut in fotbalul mic, la Siretul Lespezi, in Iasi, Cana a jucat pe toate pozitiile, din aparare in atac. In sezonul 2014-2015, fotbalistul a iesit golgeter in campionatul judetean si a trecut la LPS Iasi. Pentru a nu renunta la fotbal, pustiul facea naveta cu trenul personal de la Iasi la Heci, un sat de langa Pascani.



"Vreau sa ajung cat mai departe, daca tot am plecat de acasa", spunea Cana pentur PRO Sport acum un an. Cana ii are ca idoli pe Sergio Ramos si pe fostul dinamovist Dragos Grigore.

Cana s-a antrenat in mai multe randuri cu lotul echipei mari si e vazut de Dica si de oamenii din staff-ul sau drept una dintre marile sperante ale viitorului.