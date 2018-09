CFR CLUJ - FCSB, ASTAZI 21.00 | Trei absente importante si o revenire! Anuntul lui Muresan despre situatia lui Conceicao si revenirea lui Dan Petrescu

Cei de la CFR Cluj vor sa opreasca seria egalurilor din meciurile cu FCSB.

Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre derby-ul din aceasta seara cu FCSB.

"Toata saptamana baietii au fost foarte implicati si concentrati. Am vorbit cu Toni Conceicao acum 30 de minute si mi-a spus ca are sentimentul ca o sa fie bine diseara. Echipa e concentrata, n-avem probleme de disciplina, nimic. Sunt niste accidentari, jucatori de baza care ne-au lipsit si asta a contat in rezultatele mai slabe, Deac, Culio, nu sunt apti pentru partida de diseara. A venit de la lot si Mailat accidentat. Singurul lucru pozitiv e ca si-a revenit 100% Djokovic" a spus Iuliu Muresan la Pro X.

Despre Tucudean: "Bine ar fi (sa dea Tucudean 2 goluri). N-am cum sa nu fiu de acord cu ce spune domnul Porumboiu. Tucudean e un jucator care are fizic, forta, are simtul portii, este golgheter. A fost golgheter in ultimii 2 ani si cred ca va fi si anul acesta. E un jucator pe care ne bazam si pe care se bazeaza si echipa nationala. A dat un gol de varf pentru nationala"

Despre derby-ul de diseara: "Echipele sunt echilibrate, de valori apropiate, e posibil si un rezultat de egalitate. Noi vom incerca sa castigam partida, si FCSB isi doreste acelasi lucru. Important pentru noi este ca ne raman 2 obiective, cel mai important fiind castigarea campionatului"

Despre revenirea lui Dan Petrescu: "A fost putin interpretata declaratia, Dan Petrescu a facut o munca extraordinara la noi si a castigat titlul. Aveam o banca mai slaba si a dus tot ritmul cu mai putin jucatori. Dar nici nu am jucat la 3 zile ca acum si asta ne-a costat in acest sezon. N-ai nicio problema cand e antrenor, n-ai nicio grija de cum pregateste. Eu nu spun prin asta ca vreau sa-l schimbam pe Conceicao, este un alt tip de antrenor. Jucatorilor le place de Conceicao pentru ca se antreneaza mult cu mingea. Au fost alte probleme la club care au dus la aceasta perioada mai slaba".



Despre Julio Baptista: "Cred ca va fi in lotul de 18 Julio Baptista. A crescut foarte mult la capitolul fizic, se antreneaza foarte serios, trage de el, posibil sa devina titular in curand, nu stiu daca din aceasta seara"

Despre surprizele Gaz Metan si Sepsi: "Salariile vehiculate au fost mult exagerate, mult mai mari decat sunt cele reale. Este benefic fotbalului din Romania aparitia unor echipe precum Gaz Metan sau Sepsi, sunt echipe cu buget mult mai mic ca noi sau FCSB, dar au liniste si jucatori buni adusi la un raport calitate/pret foarte bun. Fac ceea ce am facut noi cand am luat prima data campionatul, cu jucatori mai putin cunoscuti care isi valideaza valoarea in campionatul nostru, este aceeasi strategie"

Despre situatia lui Conceicao: "Nu depinde Conceicao de rezultatul acestui meci, spuneam ca este un antrenor bun si vom continua impreuna indiferent de rezultatul meciului. Eu il apreciez pe Dica pentru ceea ce face la FCSB, e o echipa buna"

Despre arbitraj: "Radu Petrescu e un arbitru foarte bun, echilibrat, ii prevad un viitor foarte bun chiar si in Europa" a spus Iuliu Muresan la Pro X.