"Singurul meci care conteaza! Fierbe sangele de rapidist in mine!" Mesajul razboinic postat de Alex Ionita inainte de CFR Cluj - FCSB!

Dorit in trecut de FCSB, Alexandru Ionita spera sa o bata pe eterna rivala.

Alex Ionita este favorit la titularizare in partida cu FCSB din aceasta seara si a transmis un mesaj pe retelele de socializare inainte de derby-ul din etapa a 8-a a Ligii 1.

"Singurul meci care conteaza!



Nu mai e foarte mult pana vom avea ocazia sa ne duelam cu FCSB pe arena din Gruia. Ori de cate ori aud ca urmeaza meciul cu formatia ros-albastra, simt cum fierbe sangele de rapidist in mine.



Am crescut de mic in religia numita "Rapid", in care Steaua sau FCSB este demonul pe care trebuie sa reusim de fiecare data sa-l doboram. Anul trecut, am luat titlul, satisfactia fiind si mai mare, stiind ca l-am castigat in detrimentul lor, dar in acest sezon, razboiul abia de maine incepe si se anunta extrem de aprig, iar orice pas gresit facut de noi de azi inainte, este o oportunitate pentru ei de a se detasa.



Astept cu nerabdare confruntarea, aceste 2 saptamani de la infrangerea nemeritata de pe teren propriu cu Viitorul si de la eliminarea dureroasa cu Dudelange au venit ca un pansament iar gandurile tuturor s-au aliniat cu un singur tel: Victoria cu FCSB si recapatarea primului loc.



Partida de maine (astazi) vine si ca un moment in care motivatia si ambitia trebuie sa depaseasca orice limita, iar caracterele puternice trebuie sa iasa la iveala. Suntem montati, suntem conectati si nu concepem sa nu aducem un zambet pe chipurile celor care maine seara vor sustine formatia noastra.



Suntem datori fata de suporteri si e momentul sa incepem sa facem uitate dezamagirile din ultima perioada. Ma simt pregatit, ma simt gata sa dau totul din minte, iar faptul ca familia si prietenii imi vor fi aproape, imi da incredere ca maine seara, impreuna cu acesti colegi minunati pe care ii am, vom iesi invingatori!



Va asteptam la stadion sa ne sustineti si sa obtinem o mare victorie, care se poate transforma intr-un nou start pentru CFR Cluj in aceasta editie de campionat.



P.S.: Adrian Paun, tinta e poarta lui Balgradean!" a fost mesajul lui Alexandru Ionita pe retelele de socializare.