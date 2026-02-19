Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român cu 26 de prezențe la prima reprezentativă, a vorbit despre grupa României din Nations League și a evidențiat că nu e de speriat, în contextul în care, la o primă vedere, pare imposibilă, cu Suedia, Polonia și Bosnia & Herțegovina.

Fostul atacant a sugerat că suedezii sunt în restructurare și nu au încă format un grup bun la prima reprezentativă. Despre bosniaci, Craioveanu a explicat că Edin Dzeko este singurul de temut, în timp ce despre polonezi, fostul internațional a sugerat că ei vor fi cu adevărat greu de învins.

Craioveanu: ”Isak? Nu arată bine în momentul de față, pare că și-a pus ghetele invers”

”Periculoasă, dar nu de speriat. Polonezii au jucători foarte buni la echipe de top în Europa, la fel și suedezii. Dar, mie mi se pare că Suedia arată bine în atac, dar nu ca grup. Polonia mi se pare mai echilibrată, mai greu de bătut, că acolo există și calitate și forță. Să vedem cum va ajunge și Lewa. Iar Bosnia, dacă îl scoți pe Dzeko din ecuație, e o echipă de bătut.

E timpul ca România să-și ia revanșa în fața Suediei? Visăm de 200.000 de ani! Cred că e timpul și am putea. Acum, Suedia nu mai e așa top. E o echipă modestă, are un schimb de generație. Isak, 140 de milioane. Nu arată foarte bine în momentul de față. Pare că și-a pus ghetele invers”, a spus Craioveanu.

Isak a fost transferat pentru o sumă uriașă la Liverpool vara trecută. 145 de milioane de euro le-au plătit ”cormoranii” celor de la Newcastle pentru serviciile suedezului care, în acest moment, este accidentat.