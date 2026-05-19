Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“

Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Latifundiarul din Pipera se lăuda că e „coadă“ la ușa sa, pentru ocuparea postului de antrenor principal. Realitatea numirii unui tehnician cu un CV modest spune însă cu totul altceva.

TAGS:
FCSBGigi BecaliConstantin ZottaBogdan Andone
Din articol

FCSB a bifat o premieră neagră, în acest sezon, și anume căderea în play-out din postura de campioana en-titre! Și, la ce se întâmplă la club, n-ar fi de mirare ca și sezonul următor să aibă o desfășurare similară cu cea care se încheie acum.

S-a ajuns aici pentru că, la FCSB, Faci Ce Spune Becali. Printre consecințele acestei politici e că antrenorul principal a devenit o „marionetă“. În acest context, Marius Baciu (51 de ani), instalat ieri pe bancă, a lungit doar lista celor care au acceptat să vină, la FCSB, cu pretenții minime.

Până la Baciu, în această postură s-au aflat alți antrenori modești, precum Elias Charalambous, Leo Strizu, Nicolae Dică, Anton Petrea, Dinu Todoran sau Bogdan Argeș Vintilă.

FCSB, învinsă de Hermannstadt cu 0-2 în ultima etapă din play-out

  • Afc hermannstadt sibiu fcsb superliga superbet 09112025 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gigi Becali, „fiert“ din cauza lui Constantin Zotta

Acum, s-a ajuns la soluția Baciu, deși oficialii FCSB-ului s-au bătut cu pumnul în piept că primesc zeci de CV-uri de la antrenori străini, dornici să preia echipa după plecarea lui Rădoi. Numirea lui Baciu, după 28 de zile în care echipa l-a avut pe interimarul Lucian Filip, demonstrează că, de fapt, variantele cuplului Gigi Becali – Mihai Stoica au fost puține și proaste. 

Aflat în studioul Prima Sport, fostul arbitru, Constantin Zotta, a spus că FCSB a încercat inclusiv readucerea lui Bogdan Andone, acum la FC Argeș, însă s-a lovit de refuzul celui care a pregătit FCSB, între iulie – august 2019. 

Când a auzit ce a spus Zotta, latifundiarul din Pipera a luat foc!

Vreau să fie lucrurile clare. Vine domnul Zotta şi spune: «A fost (n.r.- Gigi Becali) refuzat». Măi, omule, nu ai înţeles că omul (n.r. – Bogdan Andone) a vrut să vină şi are contract? Nu l-au lăsat (n.r. – cei de la FC Argeș). De ce faci «fake news»?! De ce spui minciuni la televizor?! Eu ţi-am spus că omul „a spus că vine”. Nu am fost refuzat. Era diferenţa dintre un antrenor care avea contract (n.r. – Bogdan Andone) şi unul care (n.r. – Marius Baciu) nu avea contract. Dacă nu avea contract (n.r. – Bogdan Andone), venea“, a spus Becali.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”
Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”
ULTIMELE STIRI
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Federația Internațională de Padel confirmă ascensiunea României în circuitul mondial: „România este hub-ul padelului din Europa de Est”
Federația Internațională de Padel confirmă ascensiunea României în circuitul mondial: „România este hub-ul padelului din Europa de Est”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“
Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj



Recomandarile redactiei
Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“
Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
FCSB, dezavantajată de arbitru la returul cu Sparta Praga? Răspunsul clar al specialistului
FCSB, dezavantajată de arbitru la returul cu Sparta Praga? Răspunsul clar al specialistului
Marius Măldărăşanu, OUT de la Hermannstadt? "Nu-l prinde nici geaca!"
Marius Măldărăşanu, OUT de la Hermannstadt? "Nu-l prinde nici geaca!"
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!