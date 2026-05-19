Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“

FCSB a bifat o premieră neagră, în acest sezon, și anume căderea în play-out din postura de campioana en-titre! Și, la ce se întâmplă la club, n-ar fi de mirare ca și sezonul următor să aibă o desfășurare similară cu cea care se încheie acum.

S-a ajuns aici pentru că, la FCSB, Faci Ce Spune Becali. Printre consecințele acestei politici e că antrenorul principal a devenit o „marionetă“. În acest context, Marius Baciu (51 de ani), instalat ieri pe bancă, a lungit doar lista celor care au acceptat să vină, la FCSB, cu pretenții minime.

Până la Baciu, în această postură s-au aflat alți antrenori modești, precum Elias Charalambous, Leo Strizu, Nicolae Dică, Anton Petrea, Dinu Todoran sau Bogdan Argeș Vintilă.