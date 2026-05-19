Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“

FCSB a bifat o premieră neagră, în acest sezon, și anume căderea în play-out din postura de campioana en-titre! Și, la ce se întâmplă la club, n-ar fi de mirare ca și sezonul următor să aibă o desfășurare similară cu cea care se încheie acum.
S-a ajuns aici pentru că, la FCSB, Faci Ce Spune Becali. Printre consecințele acestei politici e că antrenorul principal a devenit o „marionetă“. În acest context, Marius Baciu (51 de ani), instalat ieri pe bancă, a lungit doar lista celor care au acceptat să vină, la FCSB, cu pretenții minime.
Până la Baciu, în această postură s-au aflat alți antrenori modești, precum Elias Charalambous, Leo Strizu, Nicolae Dică, Anton Petrea, Dinu Todoran sau Bogdan Argeș Vintilă.
Gigi Becali, „fiert“ din cauza lui Constantin Zotta
Acum, s-a ajuns la soluția Baciu, deși oficialii FCSB-ului s-au bătut cu pumnul în piept că primesc zeci de CV-uri de la antrenori străini, dornici să preia echipa după plecarea lui Rădoi. Numirea lui Baciu, după 28 de zile în care echipa l-a avut pe interimarul Lucian Filip, demonstrează că, de fapt, variantele cuplului Gigi Becali – Mihai Stoica au fost puține și proaste.
Aflat în studioul Prima Sport, fostul arbitru, Constantin Zotta, a spus că FCSB a încercat inclusiv readucerea lui Bogdan Andone, acum la FC Argeș, însă s-a lovit de refuzul celui care a pregătit FCSB, între iulie – august 2019.
Când a auzit ce a spus Zotta, latifundiarul din Pipera a luat foc!
„Vreau să fie lucrurile clare. Vine domnul Zotta şi spune: «A fost (n.r.- Gigi Becali) refuzat». Măi, omule, nu ai înţeles că omul (n.r. – Bogdan Andone) a vrut să vină şi are contract? Nu l-au lăsat (n.r. – cei de la FC Argeș). De ce faci «fake news»?! De ce spui minciuni la televizor?! Eu ţi-am spus că omul „a spus că vine”. Nu am fost refuzat. Era diferenţa dintre un antrenor care avea contract (n.r. – Bogdan Andone) şi unul care (n.r. – Marius Baciu) nu avea contract. Dacă nu avea contract (n.r. – Bogdan Andone), venea“, a spus Becali.