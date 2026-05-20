Fostul selecționer al naționalei U21 și-a ”câștigat” un nou contract, valabil pentru încă două sezoane, dar a cerut condiții mai bune din sezonul următor pentru a rămâne. În același timp, Pancu este dorit de echipa sa de suflet, Rapid, care a avut parte de un nou sezon ratat, urmând ca Gâlcă (54 de ani) să plece.

Rapid îl face pe Pancu cel mai bine plătit antrenor din Superligă!

Pancu a cerut o perioadă de liniște, după ce echipa din Gruia a devenit sigură de locul trei, care va duce direct în preliminariile Conference League. Va lua o decizie în această săptămână, dar oferta pe care Rapid i-a înaintat-o este tantantă, cel puțin pe plan financiar.

Concret, Dan Șucu și Victor Angelescu sunt gata să-i ofere lui Pancu 30.000 de euro lunar, scrie iamsport.ro, salariu cu care ar deveni cel mai bine plătit antrenor din Superligă.

Pe lângă salariul bun și condițiile de lucru, cei de la Rapid sunt gata să-i ofere lui ”Pancone” mână liberă pentru a-și aduce jucătorii doriți în perioada de mercato din vară.

Daniel Pancu: ”Rapid are jucători de foarte mare calitate”

Întrebat despre situația de la Rapid la ultima sa conferință de presă, Pancu a explicat care sunt cauzele unui nou sezon ratat în Giulești, dar și cât de important este ca antrenorul să ”mențină un entuziasm constant”.

”Nu m-am așteptat (n.r. - ca Rapid să rateze Europa), sincer, mi s-a părut o echipă foarte bună și e greu de pregătit jocurile cu ei tot timpul. Părerea mea e că au jucători de foarte mare calitate, cel puțin de la mijloc în sus.

Un factor important a fost legat și de accidentări pe care le-au suferit jucătorii importanți, după care, ca de obicei în Giulești, atmosfera. Cine știe să mențină un entuziasm constant acolo, să nu mai fie fataliști, se poate întâmpla la fotbal să ai și trei înfrângeri la rând, cred că se pot realiza lucruri. Astea au fost cauzele”, a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.