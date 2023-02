Ardelenii sunt la cinci puncte de liderul Farul Constanța, iar o victorie cu FC Argeș în Gruia ar fi criticală pentru lupta la titlu a echipei dirijate de Dan Petrescu, mai ales că CFR Cluj are două eșecuri consecutive în campionat.

Ce a remarcat Dan Petrescu la FC Argeș înainte de meciul direct: „Mi-a plăcut asta”

Dan Petrescu a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu piteștenii și a evidențiat, printre altele, evoluția adversarilor în ultimele meciuri din Superligă.

„Cine vorbeşte, este criticat. Noi trebuie să ne gândim la acest meci, mai important ca orice meci. De 10 ori mai important ca la Lazio. Ieri am venit de la aeroport, mâine jucăm. N-ai cum să ceri multe după un asemenea drum. Nu avem timp să lucrăm nimic şi mâine ne rugăm să fie într-o formă bună cei care intră.

Argeşul arată foarte bine. Mi-a plăcut cum au jucat cu Farul şi Sibiul. Trebuie să schimbăm, vă daţi seama. Cum să joace băieţii ăia la două zile? Nu este uman. Noi nu jucăm la trei zile, jucăm la două zile. Nu înţeleg de ce se joacă la 17:00. Totul este invers. Pe cuvânt. Dacă nu suntem curajoşi, nu avem nicio şansă”, a spus Dan Petrescu.

Să-l țină cineva! Dan Petrescu e vehement: „Fără 60 milioane buget nu avem șanse! Ce ar face Guardiola dacă vine în România?”

Tehnicianul a precizat că fotbalul românesc se află într-un impas și că echipele au nevoie de bugete mult mai mari dacă cluburile din Superligă își doresc să evolueze constant în competițiile europene.

„Ca la echipa naţională, cum am anunţat cu Hagi că nu ne calificăm 20 de ani la Mondiale, trebuia să spunem 40 de ani. Fotbalul românesc nu e bine. Nu sunt bani. Noi luăm jucători liberi din Israel şi Arabia Saudită. Trebuie să fim realişti. Hagi vorbeşte la fel şi toată lumea îl atacă. Credeţi că dacă vine Guardiola mâine în România, ce o să facă. Cere 10 jucători, că nu e magician să joace. El l-a cumpărat pe Haaland să câştige Champions League.

Nu mai sunt jucătorii care au fost la Cluj, Culio jucase la Galatasaray, Djokovic în Italia, Vinicius a jucat în Europa League, Hoban lua titlu în Israel. V-am zis de unde au venit jucătorii acum. Nu sunt prost, am făcut şi eu ceva pentru fotbalul românesc, şi Hagi a făcut, dar nu ne crede nimeni. Băgaţi bani în fotbal. Că am ajuns în primăvara europeană e un miracol. Am mai bătut pe Lazio, dar Immobile nu a jucat atunci. Înainte erau jucători de nivel.

Fără 50, 60 de milioane buget nu avem şanse să ne batem în Europa”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj, în perioada de mercato din iarnă

Veniri - Andrei Peteleu (România / 30 de ani / fundaș dreapta / Kisvarda / liber de contract), Ermal Krasniqi (Kosovo / 24 de ani / extremă stânga / FC Ballkani / 400.000 de euro), Bogdan Țîru (România / 28 de ani / fundaș central / Jagiellonia Bialystok / liber de contract), Anton Maglica (Croația / 31 de ani / atacant / liber de contract), Robert Filip (România / 20 de ani / mijlocaș central / Alessandria Calcio / 50.000 de euro).

Plecări - Roger (Brazilia / 26 de ani / mijlocaș ofensiv / UTA Arad / contract reziliat), Guessouma Fofana (Mauritania, Franța / 30 de ani / închizător / Nimes / contract reziliat), Jefte Betancor (Spania / 29 de ani / atacant / Pafos FC / împrumutat, 350.000 de euro), Runar Mar Sigurjonsson (Islanda / 32 de ani / mijlocaș central / FC Voluntari / contract rezliat), Japhet Muanza (Belgia / 21 de ani / fundaș central / Apollon Smyrnis / 25.000 de euro), Karlo Letica (Croația / 25 de ani / portar / FC Hermannstadt / contract reziliat), Ibrahima Mbaye (Senegal / 28 de ani / fundaș dreapta / contract reziliat), Ze Gomes (Portugalia, Guinea-Bisau / 23 de ani / atacant / "U" Cluj / împrumutat), Adrian Gîdea (România / 22 de ani / mijlocaș central / SSU Poli Timisoara / contract reziliat), Cătălin Itu (România / 23 de ani / mijlocaș central / Poli Iași / contract reziliat), Sergiu Buș (România / 30 de ani / atacant / Chindia Târgoviște / împrumutat), Vito Hammershoy-Mistrati (Danemarca, Italia / 30 de ani / mijlocaș central / IFK Norrkoping / 300.000 de euro), David Ciubăncan (România / 18 ani / atacant / Poli Iași / împrumutat), Denis Rusu (România / 21 de ani / extremă stânga / Șoimii Lipova / împrumutat).