ULTIMA ORA | CFR Cluj rupe TACEREA in cazul plecarii lui Petrescu! "Am fost langa el si asta mi-a spus!"

CFR Cluj a reactionat cu privire la posibila plecare a lui Dan Petrescu de la echipa.

Marius Bilasco, oficialul echipei din Gruia, spune ca a fost in contact cu Dan Petrescu in ultimele zile si spune ca acesta nu s-a gandit nicio clipa sa plece de la CFR Cluj!

Bilasco a dezvaluit ca antrenorul echipei are nevoie de cateva zile de liniste pentru a lua cele mai bune decizii pentru CFR Cluj:

"Am fost langa el zilele astea. Nu mi-a spus nicio secunda ca ar vrea sa plece maine, poimaine sau in iarna. El a spus ca vrea sa se linisteasca pentru ca vrea sa poata lua cele mai bune decizii pentru el si pentru CFR Cluj. Eu iti spun ce am discutat cu el: nu mi-a zis ca vrea sa plece, nici azi, nici maine. A fost o perioada grea, s-au intamplat foarte multe lucruri in ultima vreme, plus absenta lui Marian Copilu cu care el avea o relatie apropiata. E un moment greu, dar Hai sa fim echilibrati. Nu e atat de tragica situatia. E un moment greu, dar nu poti spune ca CFR e pe locul 8 si eliminata din Europa. Asta ar fi singurul motiv pentru care ar pleca maine, sa zica «nu mai pot sa fac nimic» Cred eu ca este foarte importanta aceasta saptamana, legat de strategia care o sa fie", a spus Marius Bilasco, pentru Telekom Sport.

Marius Bilasco: "Nu cred ca a fost vreo oferta suficient de buna"

Oficialul clujenilor confirma interesul mai multor echipe pentru Dan Petrescu, dar din informatiile sale niciuna dintre oferte nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor:

"Se pot face interpretari, dar eu v-am spus ce am inteles si ce stiu eu. Sigur nu e nimic pe pamantul asta. Dar, prin ce a declarat el, eu am inteles ca daca va pleca vreodata, o va face ca prima data. Petrescu nu e genul de antrenor care vine si spune 'gata, vreau sa plec'. A facut performanta aici, iar relatia dintre patron si conducere trebuie sa fie una in care daca vine o oferta, se vor aseza la masa si vor discuta. Intrebari de la alte cluburi au mai fost. Dar nu cred ca a fost vreo oferta suficient de buna", a mai spus Marius Bilasco.