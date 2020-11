CFR Cluj a transferat un fundas de aproape 2 metri! Cine este fotbalistul pe care l-a adus pentru ca Dan Petrescu sa se razgandeasca

Oficialii celor de la CFR Cluj fac tot posibilul pentru a-l convinge pe Dan Petrescu sa ramana.

Sefii campioanei Romaniei ar fi realizat un transfer pentru linia defensiva, zona in care CFR sufera cel mai tare.

Potrivit ProSport, CFR Cluj s-ar fi inteles cu Ivica Zunic, fundasul de 1.95m fiind asteptat in Romania in cursul zilei de astazi. Croatul in varsta de 32 de ani a ramas liber de contract de la inceputul lunii iulie, dupa despartirea de FK Qabala (Azerbaijan).

Zunic este cotat la 275.000 de euro si a mai trecut de-a lungul carierei pe la Volyn Lutsk (Ucraina), Orenburg (Rusia), Chornomorets Odesa (Ucraina) sau Atyrau (Kazakhstan).

Oficialii clujenilor incearca, prin aceasta mutare, sa-l convinga pe Dan Petrescu sa ramana la CFR. Antrenorul a declarat in repetate randuri in ultima vreme ca are nevoie de o pauza sau chiar de o schimbare si nu duce lipsa de oferte.

Petrescu este dorit de Al Nassr, din Arabia Saudita, dar si de o echipa din Turcia.