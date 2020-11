Petrescu a vorbit despre PLECAREA de la CFR Cluj: "Sunt foarte multe oferte!" Zile DECISIVE pentru antrenorul campioanei 

Dan Petrescu (52 ani) ia in calcul o posibila despartire de CFR Cluj!

Antrenorul campioanei Romaniei a vorbit la finalul partidei cu FC Arges, pe care CFR a castigat-o cu 2-0 despre posibilitatea de a pleca de la echipa in perioada urmatoare.

'Super-Dan' a anuntat ca urmeaza sa ia o decizie in ceea ce priveste viitorul sau in urmatoarele zile si nu duce lipsa de oferte.

"Urmeaza o pauza de 4-5 zile, ma gandesc ce e bine pentru CFR Cluj si pentru mine. Am muncit 3 ani jumatate aici, la un moment dat, se intampla ceva cu tine, vrei altceva...e buna pauza. Trebuie sa iau o decizie care sa fie buna pentru toata lumea.

Ofertele sunt foarte multe, dar nu conteaza de unde si cum, nu as vrea sa plec de la CFR, daca as pleca vreodata, cu scandal. Daca e sa plec, plec cu capul sus. Am nevoie de o pauza sa ma relaxez si sa ma gandesc ce e bine pentru mine.

Suportul conducerii nu a fost niciodata o problema, ci campania de transferuri. Am pierdut foarte multi jucatori buni, cel mai bun exemplu e Boli si in acea zona nu am adus pe nimeni", a spus Dan Petrescu la finalul meciului cu Arges.