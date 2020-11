Gigi Becali a dat VERDICTUL! Ce se intampla cu fotbalistul care e dorit si de CFR Cluj: decizie incredibila luata de patronul FCSB-ului

Rachid Bouhenna (29 de ani) este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din Liga 1.

Bouhenna a dezvaluit recent intr-un interviu din tara natala ca a fost dorit si este in continuare in 'contact' cu oficiali ai cluburilor FCSB si CFR Cluj pentru un potential transfer.

Capitanul lui Sepsi este considerat unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1, insa Gigi Becali ar fi luat o decizie incredibila!

Patronul ros-albastrilor nici nu vrea sa auda de venirea lui Bouhenna la FCSB din cauza religiei pe care o are fotbalistul lui Sepsi, anunta Fanatik.

In ciuda faptului ca Bouhenna mai are contract cu Sepsi doar pana in vara lui 2021 si ar putea fi luat gratis atunci, Gigi Becali nu ia in calcul aducerea unui jucator musulman la echipa.

44 de meciuri a jucat Bouhena pentru Sepsi, reusind sa inscrie si un gol.

"Am deja contacte cu Steaua Bucuresti si CFR Cluj. Interesul lor pentru mine exista de ceva timp, iar contactul cu cele doua echipe nu a fost niciodata intrerupt. Sper ca transferul sa se intample la finalul acestui sezon", spunea Bouhenna in urma cu doua zile.