Florinel Coman a fost inclus de Mircea Lucescu (80 de ani) pe lista lărgită a stranierilor, pentru meciurile naționalei din luna septembrie. Vorbim de amicalul cu Canada (5 septembrie) și de duelul cu Cipru (9 septembrie) din preliminariile Mondialului din 2026.

Problema e că, la ce situație are Coman, la ora actuală, sunt șanse ca el să fie „tăiat“ de pe lista finală pentru aceste întâlniri. Pentru că, trimis înapoi la Al-Gharafa (Qatar), după un împrumut nereușit la Cagliari, unde s-a „lipit“ de banca de rezerve, fostul star al FCSB-ului nu-și găsește locul la vicecampioana din Qatar Stars League.

Florinel Coman, nici măcar în lot pentru prima etapă

Sport.ro a semnalat problemele lui Coman din fotbalul arab, încă din luna iulie. Din păcate pentru Florinel, nici după revenirea sub comanda portughezului Pedro Martins, situația sa nu s-a îmbunătățit. Din contră!

În cantonamentul din vară, internaționalul român a fost zero, după cum sport.ro a arătat aici. Iar „decontul“ pentru această situație neplăcută a venit, astăzi. În prima etapă din Qatar Stars League, e programat meciul Al-Gharafa – Umm Salal, în această seară. Și Florinel Coman nici măcar n-a fost inclus în lot de antrenorul Pedro Martins!

În zilele de dinaintea meciului, presa arabă n-a furnizat nicio știre despre o problemă medicală pentru fotbalistul român. Așadar, dacă n-a suferit o accidentare chiar înainte de meci, atunci excluderea lui Coman din lot trebuie pusă pe seama prestațiilor sale slabe din perioada de pregătire.

De remarcat că, în momentul în care a părăsit FCSB, Coman era cotat la 7 milioane de euro pe transfermarkt.com. Între timp, după un sezon foarte slab, cota sa a luat-o la vale și a ajuns la 5 milioane de euro.

