Iulian Cristea, pedepsit de Becali pentru ca nu a rupt contractul cu Anamaria Prodan? Cosmarul prin care trece fundasul la FCSB

De la finalul lunii ianuarie 2021, dupa transferul lui Dennis Man la Parma si izbucnirea scandalului intre patronul Gigi Becali si impresara Anamaria Prodan, Cristea si-a pierdut locul de titular la FCSB si nu a mai fost selectionat la echipa nationala.

"Eu nu pun conditii. Eu spun 'Faci asa!' si faci. Nu mai avea rost, nu se mai putea asa, dupa tot ce a fost. Ne facem de ras. Ma jignesti asa, la mine in casa. Cum sa ai oameni aici? Si ce daca nu exista club in lume asa? Uite, eu sunt altfel. Eu sunt Becali. Asa se face la mine. Cine vine sa lucreze cu mine sa stie. Faci ce spune Becali! Pai, cum adica? Esti certat cu mine, dar stai la mine in casa? Asa se lucreaza cu mine. Eu zic, tu faci. Nu vrei, aia e. La mine e o companie mai conservatoare, nu moderna. E FCSB, adica Faci Ce Spune Becali. Sunt dictator", declara Becali, inainte ca fundasul sa treaca pe banca de rezerve.

DIN TITULAR LA NATIOANALA A AJUNS REZERVA LA FCSB!

Situatia lui Iulian Cristea la FCSB este surprinzatoare, mai ales ca el a jucat titular in meciul nationalei cu Irlanda de Nord (1-1 / Nations League / 18 noiembrie 2020), a intrat pe teren o repriza in amicalul cu Belarus (5-3 / 11 noiembrie 2020) si fusese in lotul care trebuia sa joace cu Norvegia (meciul a fost castigat de "tricolori" cu 3-0, dupa ce nordicii au acuzat mai multe cazuri de Covid-19 / 15 noiembrie 2020), dupa ce a avut evolutii bune in prima parte a sezonului din Liga 1. Tensiunea de la echipa de club a facut ca stoperul sa nu fie convocat pentru duelurile nationalei cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, din preliminariile CM 2022, disputate la finalul lunii martie 2021.

In aceasta stagiune, Cristea a bifat 30 de meciuri si 4 goluri in Liga 1, plus inca o partida in preliminariile Europa League, fiind considerat om de baza in centrul apararii bucurestenilor, care au condus mare parte din timp clasamentul si au avut a treia cea mai buna aparare din campionat, la finalul sezonului regulat.

In ultimele meciuri, aparatorul a fost rezerva si a jucat o repriza cu Sepsi (1-2), a fost inlocuit la pauza cu Clinceni (2-0), moment in care a inceput sa planga in tribuna si a fost consolat de colegi si a lipsit din Supercupa Romaniei cu CFR Cluj (0-0, 1-4 d.p.), desi era singurul fundas central de meserie valid din lot, dupa accidentarea lui Miron. Aceste prezente intermitente vin dupa ce, anterior, el nu fusese folosit deloc in meciul din Cupa Romaniei cu Dinamo (0-1) si in partida cu Chindia (1-0), jucand doar o repriza cu Clinceni (0-1), Hermannstadt (0-1) si FC Botosani (2-0).

PROCESUL INTENTAT DE ANAMARIA PRODAN LUI MAN PARE SA II FI CAUZAT PROBLEME LUI CRISTEA

Conform surselor Sport.ro, desi clubul a anuntat ca a avut leziuni musculare minore si ca ar fi fost protejat din punct devedere medical, se pare ca Cristea ar fi cazut la mijloc in razboiul dintre patronul Gigi Becali si verii sai impresari, de o parte, si agenta Anamaria Prodan, de cealalta parte. Dupa ce Man a rupt intelegerea cu agenta si aceasta l-a dat in judecata pentru a recupera daunele trecute in acte, in urma pierderii comisionului de 850.000 de euro pentru transferul la Parma in detrimentul lui Ioan Becali, plus jignirile publice de ambele parti, patronul FCSB i-a atentionat pe toti jucatorii care aveau contracte de reprezentare cu AMP sa le incheie si sa semneze cu impresarii agreati de club.

Apele pareau sa se fi linistit la club si Cristea fusese titular si integralist in cinci meciuri consecutive, timp in care FCSB a castigat cu Medias, UTA si CFR Cluj si a remizat cu Craiova si Sepsi, dar fundasul a inceput din nou sa joace sporadic, la inceputul lui aprilie 2021, dupa ce impresara a anuntat ca a inaintat plangere in instanta impotriva lui Dennis Man.



"Prodanca" mai colabora din randul "ros-albastrilor" cu Andrei Vlad (21 de ani, portar), Iulian Cristea (26 ani, fundas central), Ionut Pantiru (24 ani, fundas stanga), Lucian Filip (30 ani, mijlocas central), Gabriel Simion (22 ani, mijlocas central) si Robert Ion (20 ani / mijlocas ofensiv). Se pare ca patru din cei sase jucatori ar fi ascultat cerinta lui Becali, dar Cristea s-ar afla printre jucatorii care ar fi amanat renuntarea la actualul impresar.

CRISTEA ESTE COTAT LA 1.4 MILIOANE DE EURO, DAR SUMA CERUTA DE BECALI ESTE MULT MAI MARE

Fundasul a semnat cu AMP imediat dupa promovarea la echipa de seniori a lui Gaz Metan Medias, in 2013, iar traseul lui ulterior, respectiv titularizarea la Medias, debutul la nationala si transferul la FCSB, in 2019, a fost usurat si de munca depusa de agenta. In februarie 2019, Becali a platit in schimbul lui Cristea doar 150.000 de euro, pentru ca intrase in ultimele sase luni de contract cu mediesenii, dar acesta este cotat acum la 1.4 milioane de euro.

El are contract cu FCSB pana in iunie 2023, dar i s-ar fi transmis ca ori renunta la colaborarea cu impresara, ori poate pleca in schimbul unei sume mari de bani, aproape imposibil de oferit, daca nu va juca titular la FCSB si nu va fi convocat la echipa nationala. Inainte de a semna cu FCSB, Cristea ar fi avut oferte din Rusia, Turcia si Emiratele Arabe Unite, dar era si pe lista celor de la CFR Cluj si Craiova. Pe postul sau, patronul Gigi Becali i-a promovat pe Dragos Nedelcu, Denis Harut si Ovidiu Popescu si ar vrea sa il transfere pe internationalul Alexandru Cretu, pentru a fi reprofilat si el fundas central.