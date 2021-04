Prima reactie a lui Gigi Becali dupa accidentarea lui Pantiru: "Il asigur de asta!" Ce a spus patronul FCSB dupa anuntul ca sezonul fundasului s-a incheiat

Ionut Pantiru (25 ani) s-a accidentat in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe din playoff!

Fundasul stanga al ros-albastrilor s-a accidentat in prima repriza a meciului cu Sepsi, dupa o ciocnire cu coechipierul sau, Adrian Sut. Pantiru a cerut imediat schimbare, acuzand dureri la genunchi, iar antrenorul Petrea a confirmat la conferinta de presa ca jucatorul nu va fi disponibil pana la finalul sezonului.

Vestea vine ca o lovitura pentru Pantiru, care revenise in primul 11 al FCSB-ului dupa ce a reusit sa aduca victoria cu Botosani, iar patronul a spus ca nu va mai lipsi din formula de start pana la finalul sezonului.

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Pantiru si a dezvaluit ca accidentarea suferita de jucatorul sau ar fi extrem de serioasa.

"Baiatul este foarte necajit si a avut un ghinion teribil cu aceasta accidentare. Incepuse sa redevina un jucator de baza. Dar il asigur ca noi il vom sustine cu tot ceea ce este nevoie pentru el in perioada urmatoare. Stiu ca nu ii este deloc usor, dar nu avem ce face. Nu o sa ii lipseasca nimic si il vom sustine cu recuperarea.

Am inteles si eu de la oamenii mei ca el este accidentat destul de grav, dar nu pot sa va spun cand o sa revina pe teren. Din cate am inteles, in sezonul asta Pantiru nu o sa mai joace deloc", a spus Gigi Becali pentru ProSport.