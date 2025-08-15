FCSB s-a deplasat la Priștina pentru meciul cu Drita din a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul preliminariilor, unde vor da peste echipa scoțiană Aberdeen.



Gigi Becali a lăudat un fotbalist de la FCSB după returul de la Priștina: ”Nu există meci în care să nu joace bine”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit după meci și l-a lăudat pe Juri Cisotti, despre care a spus că nu are nici măcar un joc în care nu a evoluat bine la campioana României.



Milionarul din Pipera a rămas impresionat după returul de la Priștina și de Siyabonga Ngezana, dar și de Vali Crețu.



”Cisotti mi-a plăcut, nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine. Putea el singur săracul? (n.r .să-i califice Cisotti în UCL) Nu a vrut echipa.



Ngezana pot să spun că mi-a plăcut, chiar și Crețu. Nu numai că a dat centrarea de gol, el a și urcat mult”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



Drita - FCSB 1-3



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

