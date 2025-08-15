În urma incidentului din 14 august 2025 asupra platformei VOYO, înaintea și în timpul meciului din turul trei preliminar Europa League, Drita – FCSB, am acționat rapid pentru a asigura accesul abonaților prin redirecționarea transmisiunii pe voyolive.protv.ro și pe PRO ARENA.

Pentru a recompensa susținerea comunității noastre de fani, toțiutilizatorii care și-au făcut abonament în zilele de 21, 22 iulie și13, 14 august 2025, în special pentru a urmări meciurile FCSB, vor beneficia automat de o prelungire gratuită a abonamentuluicu 5 luni.

VOYO investește constant în extinderea rețelei de distribuție a conținutului (CDN), în infrastructură suplimentară și înoptimizarea proceselor operaționale, pentru a oferi o experiențăde vizionare stabilă și performantă. Vom continua să consolidăm platforma și să luăm toate măsurile legale necesare pentruprotecția conținutului și a abonaților noștri.



VOYO este destinația principală pentru iubitorii de sport, oferind transmisiuni live, reluări și momente cheie, accesibile oricând și oriunde. Decizia de a difuza exclusiv pe VOYO competiții majore, inclusiv toate meciurile din Premier League – o premieră pentru România – confirmă angajamentul nostru de a oferi fanilor fotbalului o experiență completă, într-un singur loc.

