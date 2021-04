BREAKING NEWS | Care este starea 'preferatului' lui Becali dupa accidentarea din meciul cu Sepsi! Cand ar putea reveni Pantiru in lot

Ionut Pantiru (25 de ani) a fost accidentat de Adrian Sut (21 de ani), in timpul meciului FCSB - Sepsi.

Pantiru, care a devenit unul dintre preferatii lui Becali, dupa evolutiile cu Botosani si Academica Clinceni, a fost lovit de colegul sau si a parasit terenul dupa doar 20 de minute de joc.

Accidentarea este la genunchi, insa nu vorbim despre probleme la oase sau ligamente. Pantiru are doar o contuzie puternica si exista sanse ca acesta sa fie in lotul de joi, pentru duelul cu Craiova, informeaza Digi Sport.

In minutul 20 al partidei dintre FCSB si Sepsi, incheiata cu victoria oaspetilor, scor 1-2, Pantiru l-a atacat pe Golofca. In acelasi timp, Adrian Sut, atacantul cu 25 de meciuri jucate in acest sezon si care nu a reusit inca sa marcheze, a intrat prin alunecare si l-a lovit pe Pantiru.