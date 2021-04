Victor Becali, dezvaluiri despre accidentarea lui Dennis Man! Ce a spus fostul agent dupa anuntul facut de presa din Italia

Dennis Man (22 ani) s-a accidentat in meciul cu Crotone!

Jucatorul roman a inceput meciul cu Crotone titular, insa a fost schimbat in minutul 20, dupa ce a acuzat dureri la piciorul stang.

Ulterior, cei de la forzaparma.it au anuntat ca Man a suferit o leziune musculara de gradul I la coapsa stanga, accidentare care l-ar putea tine pe margine pana la finalul sezonului, insa Victor Becali ii contrazice.

Fostul impresar a dezvaluit ca a vorbit cu Dennis Man despre accidentarea suferita si nu se stie deocamdata cat va lipsi de pe teren, in ciuda anuntului facut de presa italiana.

"Am vorbit cu Dennis Man. Nu se stie deocamdata cat de mult va lipsi si cat de grava e accidentarea. Vom vedea cat va sta. Inca nu e sigur ca nu va mai juca in acest sezon. In perioada urmatoare, in functie de cum se va simti, se va cunoaste cu exactitate pand cand va absenta", a spus Victor Becali pentru ProSport.

Man a fost cumparat in iarna de Parma, care a platit 13 milioane pentru transferul sau. Jucatorul roman a strans deja 14 meciuri in Serie a, acolo unde a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere un assist, chiar pentru Valentin Mihaila.

Desi prestatiile jucatorilor romani au fost bune, Parma ramane pe penultimul loc in clasamentul din Serie A, iar sansele sa scape de retrogradare sunt minime. Echipa lui Man si Mihaila are doar 20 de puncte in 33 de meciuri si este la 11 puncte distanta de primul loc retrogradabil.