Un nou transfer bifat de CFR! Sumudica a adus un fotbalist de perspectiva, de la o rivala din Liga 1

CFR Cluj a transferat un fotbalist de la UTA Arad.

Denis Alex Rusu, in varsta de 20 de ani, este noul jucator al campioanei. Jucand pe pozitia de aripa-stanga, Denis Rusu este un produs al academiei lui FC Botosani. In 2018, era cedat la Șoimii Lipova, liber de contract.

In sezonul precedent, odata cu promovarea echipei UTA Arad, acesta a fost cedat imprumut la clubul lui Laszlo Balint. In sezonul recent incheiat, a evolau 35 de meciuri in Liga 1, marcand de doua ori si oferind doua pase de gol.

CFR a negociat cu Șoimii Lipova trabsferul sau. Cotat de tranfermarkt la 450 de mii de euro, Denis Rusu a recunoscut de ceva timp ca va semna cu CFR. pentru sportarad.ro: "„Incepand cu sezonul viitor, Denis Rusu va imbraca tricoul campioanei Romaniei, CFR Cluj. Am primit o oferta corecta atat noi ca si club, cat si jucatorul, sunt sume si conditii mult peste ce au oferit alte cluburi si nu a putut fi refuzata. Am pastrat si un procent dintr-un viitor transfer, astfel ca o evolutie foarte buna a lui Denis ar putea sa ne mai aduca inca o suma consistenta la un ulterior transfer.

Tin sa multumesc antrenorului Flavius Șabau care a muncit cu rabdare si l-a ridicat pe Denis la un nivel foarte bun in cei doi ani si jumatate cat a fost la Lipova, astfel incat a fost remarcat de antrenorul Laszlo Balint si solicitat la UTA in primul esalon fotbalistic al tarii. A fost un pas foarte mare la care fotbalistul a raspuns excelent, a contribuit si el la indeplinirea obiectivului cu cele doua goluri, un penalty scos si doua pase de gol, foarte importante pentru economia clasamentului final.

Ii multumim domnului antrenor Laszlo Balint ca a avut incredere in Denis, ca l-a folosit in mod profesionist pana la finalul campionatului si l-a ajutat sa faca pasul in lumea fotbalului mare. Șunt utist de mic copil si ma bucur ca am putut ajuta UTA intr-un moment greu pentru clubul fanion al Aradului si am facut-o din inima, fara vreun interes material pentru acest an jucat de Denis la Arad. Jucatorii de la Lipova sunt ca si copiii mei, imi place sa cred ca i-am indrumat si m-am ocupat de ei sa le fie foarte bine si dupa ce au plecat de la noi. Astept cu emotie ziua in care Denis va debuta in tricoul campioanei".