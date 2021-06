Suma colosala pierduta de Gigi Becali in procesele cu fostii fotbalisti de la FCSB

Gigi Becali a pierdut de curand procesele cu Bogdan Planic si Gikiewicz, insa cei doi fotbalisti nu sunt singurii care l-au actionat instanta pe patronul FCSB.

Becali, nevoit sa scoata o suma importanta de bani din buzunar din cauza modului abuziv in care s-a comportat cu mai multi fotbalisti care au trecut pe la FCSB.

Numai dupa ultimele doua procese pierdute, cu Bogdan Planic si Gikiewicz, Becali va trebui sa plateasca 271.800 de euro.

Acestea nu sunt insa singurele procese pierdute de Becali in ultimul an. Patronul FCSB a pierdut litigii si alti cu fosti jucatori ai FCSB, care au contestat decizia de a fi trimisi in somaj tehnic.

Procesele pierdute de Gigi Becali si cati bani are de platit:

Bogdan Planic 168.800 euro

Lukasz Gikiewicz 103.000 euro

Adi Popa 52.500 euro

Cristi Balgradean 22.000 euro

Alexandu Stan 20.000 euro