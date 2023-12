Ardelenii au primit vizita roș-albaștrilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, din a 19-a etapă a sezonului regulat al Superligii României. CFR Cluj și FCSB au împărțit punctele în urma rezultatului de egalitate.

Florinel Coman, discurs matur după CFR - FCSB + Și-a prezentat scuzele pentru Marcel Bîrsan: "Mi-e rușine mie de ce am făcut"

Florinel Coman a vorbit după meci despre evoluția roș-albaștrilor și a subliniat că nu e nervos după golul anulat de Sebastian Colțescu din minutul 51, când arbitrul a revăzut la monitorul VAR o fază petrecută cu 25 de secunde înainte, când Otele a fost faultat de Crețu.

De asemenea, șeptarul vicecampioanei și-a prezentat scuzele pentru Marcel Bîrsan, după faza de la meciul cu Oțelul Galați, în care a primit al doilea cartonaș galben la final și a fost eliminat

”Un meci foarte frumos, un meci bun, intensitate bună, așa am simțit din teren. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă la oricine. Nu e o problemă. Am marcat gol dintr-o combinație bună, m-am înțeles perfect cu Darius. Ăsta a fost meciul.

Nu au fost nervi. Nici după gol. De ce? S-a anulat golul, ce să spun? Voiam să spun că-mi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, îmi pare rău, îmi prezint scuzele pentru domnul Bîrsan. Mi-era rușine să mă uit la imaginile difuzate cu mine. O spun cu o sinceritate 100% că nu se va mai întâmpla. Nu voi mai comenta nimic. Absolut nimic. Chiar dacă mi s-a părut mie ceva.

Revenind la meci, asta e, nu a fost gol, ne doream victoria. Felicit CFR pentru un joc bun, nu i-am văzut de mult să joace așa bine. Mai sunt două meciuri grele, imprevizibile. Trebuie să intrăm montați”, a spus Florinel Coman după meci.

CFR Cluj - FCSB 1-1

Panagiotis Tachtsidis a deblocat tabela de marcaj în minutul șapte al meciului, doar că Darius Olaru a restabilit egalitatea după un assist elegant provenit de la Florinel Coman, în minutul 26.

În partea secundă, șeptarul FCSB-ului a înscris o superbitate de gol de la aproximativ 30 de metri, însă reușita sa a fost anulată după ce Sebastian Colțescu a revăzut la monitorul VAR un fault comis anterior reușitei.

La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au împărțit punctele, iar FCSB (38 de puncte) a ratat șansa să se distanțeze de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care rămâne pe doi cu 33 de puncte.

Echipele de start

CFR Cluj: Sava - Kresic, M. Ilie, Morgan - Mogoș, Muhar, Tachtsidis, Camora - Avounou, Bîrligea, Otele

Rezerve: Hindrich - Cr. Manea, Boben, Cvek, R. Filip, Fia, Krasniqi, C. Deac, Juricic

Antrenor: Andrea Mandorlini

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic - Ov. Popescu, Ad. Șut, Olaru - Al. Băluță, Compagno, Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad - V. Crețu, Haruț, Oct. Popescu, Lixandru, Cr. Ganea, D. Rotariu, Radaslavescu, Djokovic

Antrenor: Elias Charalambous