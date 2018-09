"Nu avem nicio scuza daca nu luam titlul!" Coman si Nedelcu, luati din nou in vizor: "Nu am nicio explicatie, nu e normal asa ceva!"

CFR Cluj si FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1. Din nou. Este a cincea remiza identinca inregistrata intre cele doua formatii in ultima perioada.



Dupa meci, Gigi Becali si-a facut praf jucatorii. Tunurile au fost puse in special pe fotbalistii tineri, Nedelcu si Coman fiind principalii vizati. De aceeasi parere este si Helmuth Duckadam. Presedintele de imagine al FCSB nu reuseste sa inteleaga cum tinerii jucatorii ai lui Dica se plang de oboseala si de faptul ca joaca din trei in trei zile in conditiile in care in campionatele puternice, acolo unde toti spera sa ajunga, acest ritm este mentinut pe parcursul intregului sezon.

De asemenea, Duckadam a precizat ca FCSB nu va mai avea nicio scuza in cazul in care va rata campionatul si in acest an. Ar fi al patrulea sezon consecutiv fara titlu.

"Mi se pare ca acest rezultat e echitabil. In repriza a doua, CFR-ul a fost mai buna si fizic si psihic. Nu l-am auzit niciodata pe Pintilii sau Teixeira sa se planga ca jucam din trei in trei zile. Toti fotbalistii vor sa mearga in campionatele mari, pai ce sa mai zic de Anglia unde joci din trei in trei zile. Inseamna ca problema este altundeva. Nu am niciun fel de explicatie, nu e normal pentru jucatorii tineri sa nu poata sa joace din trei in trei zile. Nu e admis ca in doua jocuri, in repriza a doua sa pierzi patru puncte. E o problema care trebuie analizata. Si in perioada lui Reghecampf au fost meciuri in care am jucat slab dar castigam multe partide in repriza a doua pentru ca reuseam sa facem pressing in minutul 80. Ce-i lipseste echipei? Ii lipseste repriza a doua! Altfel, aveam cu patru puncte in plus. Anul acesta nu exista nicio scuza sa nu luam campionatul. Nu mai jucam 8 meciuri in plus in Europa, nu exista nicio scuza", a declarat Helmuth Duckadam la ProX.

Becali a anuntat ca la finalul turului va face o analiza completa a echipei si este posibila chiar o despartire de Dica sau Mihai Stoica. Duckadam nu considera ca o schimbare a antrenorului ar fi neaparat o decizie buna si da drept exemplu situatia de la CFR care a renuntat la Edi Iordanescu dupa doar cateva etape.

"E normal sa se faca o analiza la finalul turului. Nu as fi neaparat de acord cu schimbarea antrenorului ca am vazut ce soc la echipa a facut CFR-ul", a mai spus Duckadam la ProX.