Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe Dinamo, în prima etapă din play-off-ul Superligii. Echipa lui Gâlcă a trecut pe primul loc.

Zeljko Kopic, discurs fără precedent după Rapid - Dinamo 3-2

După finalul derby-ului, antrenorul Zeljko Kopic a avut un discurs neobișnuit. Nemulțumit de faptul că golul doi al giuleștenilor nu a fost anulat, tehnicianul „câinilor roșii” a spus că simte frustrare. Kopic l-a acuzat pe Kyros Vassaras, președintele CCA, de lipsă de respect față de Dinamo.

„Frustrare! M-ați întrebat despre un cuvânt, v-am spus un cuvânt. E dificil. Ce aș putea să spun, nu am văzut faza!

Sunt aici de mai bine de doi ani. Nu am spus un cuvânt de vreun arbitru. Marți am fost la întâlnirea cu domnul Vassaras. A discutat cu mine și cu mai mulți antrenori. I-am spus că simt că nu are respect pentru Dinamo. Nu am văzut în această decizie respect pentru Dinamo.

Kopic: „Această decizie mi se pare lipsită de respect”

Pentru mine este dureros! Nu vreau să judec oamenii, toată lumea poate să greșească, dar această decizie mi se pare lipsită de respect. M-ați întrebat despre sentimentele mele și asta simt.

Eu sunt aici ca să protejez interesele acestui club. Când pierd și joc prost nu am ce să spun. Ce am văzut astăzi nu este ce am discutat la întâlnirea cu domnul Vassaras.

Eu nu vorbesc doar despre o decizie, vorbesc despre ceea ce simt în general. Dacă ești respectat ca un club mare, lucrurile ar trebui să arate puțin diferit”, a declarat Kopic, la flash-interviuri.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.