Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe Dinamo, în prima etapă din play-off-ul Superligii. Echipa lui Gâlcă a trecut pe primul loc.

Andrei Nicolescu, discurs nimicitor după Rapid - Dinamo

La finalul partidei, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a dezlănțuit la adresa brigăzii conduse de Istvan Kovacs.

Oficialul „câinilor roșii” a hotărât să iasă în față pentru a-și proteja propriii jucători de potențiale suspendări în urma unor declarații despre arbitri. Nicolescu a fost nemulțumit pentru că reușita lui Claudiu Petrila nu a fost anulată pentru un fault premergător.

„Din păcate, în seara asta respectul pentru arbitraj mie mi s-a terminat. E chiar păcat. Cu o săptămână înainte am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Vassaras și am sperat că lucrurile vor merge într-o direcție bună.

Este o bătaie de joc decizia care a fost luată la golul 2. Este o viciere de rezultat, din punctul meu de vedere. Este de neînțeles că arbitrii cu o asemenea cotă pot să greșească așa. Nu vreau să mă gândesc la altceva.

Nicolescu: „Dinamo vrea respect”

Din păcate, nu putem să jucăm în play-off așa. În felul ăsta, arbitrați așa, nu mai e competiție. Nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire. Nu vreau să mă gândesc pentru că mă îngrozesc ca în România, în anul 2026, campionatul să fie condiționat încă de maniere de arbitraj sau de dorințe ale arbitrilor.

Ce s-a întâmplat astăzi este o viciere de rezultat. Cred că nici la Liga a 4-a nu există o asemenea greșeală. Este o mare dezamăgire față de prestația domnilor arbitrilor. Mi-aș dori mai multă responsabilitate din partea tuturor. Nu mi-aș dori să văd greșeli atât de evidente.

Este o întâmplare punctuală. Dinamo vrea respect. Am venit eu ca să protejez jucătorii. Frustrarea este incredibilă în momentul acesta. Greșeala din seara aceasta este cea mai mare din campionatul acesta. Nu se poate. În seara aceasta este ireal ce s-a întâmplat”, a răbufnit Andrei Nicolescu, la finalul derby-ului.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.