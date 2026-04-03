Lupta pentru etapele finale se decide la Craiova: aflăm cele 8 echipe care se vor bate pentru titlul eSuperliga

eSuperliga, liga oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, continuă sezonul 2026 cu un moment decisiv: etapele 5 și 6 vor stabili cele 8 echipe calificate în fazele finale ale competiției de la București.

  • Meciurile vor avea loc pe 4 și 5 aprilie, la Sala Polivalentă din Craiova, într-un weekend care promite unele dintre cele mai intense dueluri de până acum în EA SPORTS FC™.

Programul de la Craiova începe vineri, 4 aprilie, de la ora 14:30, și continuă sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 17:30, la Sala Polivalentă, acolo unde fanii vor putea urmări live duelurile care decid componența fazei finale a sezonului.

După etapele de la Iași și București, lupta pentru locurile din top 8 este mai strânsă ca niciodată, iar forma jucătorilor începe să se reflecte clar în statistici. CFR Cluj și Rapid sunt deja calificate pentru rundele finale, după un început de sezon în care au combinat constanța cu un apetit ofensiv remarcabil, în timp ce Universitatea Craiova, UTA Arad și Petrolul Ploiești rămân și ele în poziții puternice înaintea rundelor decisive. 

În clasamentul golgheterilor, Răzvan Puiu (CFR Cluj) conduce detașat, cu 30 de goluri marcate, urmat de Cosmin Vedeanu (UTA Arad) și Robert Buculeanu (Oțelul Galați), ambii cu câte 26 de goluri, în timp ce Alexandru Moisii (Rapid) completează topul cu 25 de reușite.

COMPETIȚIA E LIVE PE VOYO

În prima zi de competiție, programată sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 14:30, vor juca:

  • UTA Arad (Cosmin Vedeanu) vs Dinamo București (Alex Rădoi)
  • Oțelul Galați (Robert Buculeanu) vs Farul Constanța (Irinel Hauca)
  • FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc) vs FCSB (Emil Constantinescu)
  • U Cluj (Alexandru Rădulescu) vs AFC Hermannstadt (Alexandru Bucur)
  • Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) vs Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)
  • Unirea Slobozia (Robert Dumitru) vs FC Botoșani (Bîlcu Cristian)

Competiția continuă pe 5 aprilie, de la ora 17:30, cu noi partide care vor decide configurația finală a clasamentului înainte de fazele eliminatorii.

Pe lângă meciurile oficiale, evenimentul de la Sala Polivalentă le oferă fanilor ocazia să-i cunoască pe unii dintre cei mai populari creatori de conținut din gamingul românesc. Invitații speciali ai weekendului sunt:

• 4 aprilie, de la ora 17:00: xSlayder, Mădălin Adrian, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

• 5 aprilie, de la ora 18:30: Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Fanii care ajung la eveniment nu vor urmări doar meciurile oficiale din eSuperliga, ci vor putea intra chiar ei în atmosfera competiției. În ambele zile, la locație vor fi organizate turnee pentru amatori de EA FC 26, iar cei clasați pe primele două locuri vor câștiga premii în valoare totală de 500 de euro. Înscrierile se fac direct la eveniment.

Sezonul 2026 din eSuperliga reunește toate cele 16 cluburi din Superliga României: FC Argeș Pitești, FC Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, AFC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, FC Rapid 1923, Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, Universitatea Craiova și UTA Arad, FC Metaloglobus București și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

La finalul sezonului, cel mai bine clasați jucători din eSuperliga vor obține locuri în competițiile internaționale organizate de EA SPORTS, respectiv FC Pro World Championship și eChampions League.

Meciurile oficiale din eSuperliga vor putea fi urmărite online pe canalul oficial de YouTube și pe platforma VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
DraculaN 2026 – Showdown și LAN-uri internaționale pe scena Counter-Strike 2 din România
DraculaN 2026 – Showdown și LAN-uri internaționale pe scena Counter-Strike 2 din România
eSuperliga: Cei mai buni jucători de fotbal virtual din România se înfruntă în acest weekend la București
eSuperliga: Cei mai buni jucători de fotbal virtual din România se înfruntă în acest weekend la București
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
DraculaN 2026 – Showdown și LAN-uri internaționale pe scena Counter-Strike 2 din România
DraculaN 2026 – Showdown și LAN-uri internaționale pe scena Counter-Strike 2 din România
eSuperliga: Cei mai buni jucători de fotbal virtual din România se înfruntă în acest weekend la București
eSuperliga: Cei mai buni jucători de fotbal virtual din România se înfruntă în acest weekend la București
Trei dintre cele mai mari echipe de Counter-Strike din lume joacă în aceste zile la București
Trei dintre cele mai mari echipe de Counter-Strike din lume joacă în aceste zile la București
Femeile care dezvoltă gamingul din România vin la primul mare festival al anului
Femeile care dezvoltă gamingul din România vin la primul mare festival al anului
Adi Popa, atac la adresa celor mai mari cluburi din România: "Sincer mi-aș dori să retrogradeze Dinamo!"
Adi Popa, atac la adresa celor mai mari cluburi din România: "Sincer mi-aș dori să retrogradeze Dinamo!"
Din pretendentă la play-off în candidată la retrogradarea directă. Cauzele care au dus la declinul șocant al lui FC U Craiova
Din pretendentă la play-off în candidată la retrogradarea directă. Cauzele care au dus la declinul șocant al lui FC U Craiova
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
