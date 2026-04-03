Lupta pentru etapele finale se decide la Craiova: aflăm cele 8 echipe care se vor bate pentru titlul eSuperliga

Meciurile vor avea loc pe 4 și 5 aprilie, la Sala Polivalentă din Craiova, într-un weekend care promite unele dintre cele mai intense dueluri de până acum în EA SPORTS FC™.

Programul de la Craiova începe vineri, 4 aprilie, de la ora 14:30, și continuă sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 17:30, la Sala Polivalentă, acolo unde fanii vor putea urmări live duelurile care decid componența fazei finale a sezonului.

După etapele de la Iași și București, lupta pentru locurile din top 8 este mai strânsă ca niciodată, iar forma jucătorilor începe să se reflecte clar în statistici. CFR Cluj și Rapid sunt deja calificate pentru rundele finale, după un început de sezon în care au combinat constanța cu un apetit ofensiv remarcabil, în timp ce Universitatea Craiova, UTA Arad și Petrolul Ploiești rămân și ele în poziții puternice înaintea rundelor decisive.

În clasamentul golgheterilor, Răzvan Puiu (CFR Cluj) conduce detașat, cu 30 de goluri marcate, urmat de Cosmin Vedeanu (UTA Arad) și Robert Buculeanu (Oțelul Galați), ambii cu câte 26 de goluri, în timp ce Alexandru Moisii (Rapid) completează topul cu 25 de reușite.

