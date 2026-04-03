Lupta pentru etapele finale se decide la Craiova: aflăm cele 8 echipe care se vor bate pentru titlul eSuperliga

- Meciurile vor avea loc pe 4 și 5 aprilie, la Sala Polivalentă din Craiova, într-un weekend care promite unele dintre cele mai intense dueluri de până acum în EA SPORTS FC™.
Programul de la Craiova începe vineri, 4 aprilie, de la ora 14:30, și continuă sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 17:30, la Sala Polivalentă, acolo unde fanii vor putea urmări live duelurile care decid componența fazei finale a sezonului.
După etapele de la Iași și București, lupta pentru locurile din top 8 este mai strânsă ca niciodată, iar forma jucătorilor începe să se reflecte clar în statistici. CFR Cluj și Rapid sunt deja calificate pentru rundele finale, după un început de sezon în care au combinat constanța cu un apetit ofensiv remarcabil, în timp ce Universitatea Craiova, UTA Arad și Petrolul Ploiești rămân și ele în poziții puternice înaintea rundelor decisive.
În clasamentul golgheterilor, Răzvan Puiu (CFR Cluj) conduce detașat, cu 30 de goluri marcate, urmat de Cosmin Vedeanu (UTA Arad) și Robert Buculeanu (Oțelul Galați), ambii cu câte 26 de goluri, în timp ce Alexandru Moisii (Rapid) completează topul cu 25 de reușite.
În prima zi de competiție, programată sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 14:30, vor juca:
- UTA Arad (Cosmin Vedeanu) vs Dinamo București (Alex Rădoi)
- Oțelul Galați (Robert Buculeanu) vs Farul Constanța (Irinel Hauca)
- FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc) vs FCSB (Emil Constantinescu)
- U Cluj (Alexandru Rădulescu) vs AFC Hermannstadt (Alexandru Bucur)
- Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) vs Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)
- Unirea Slobozia (Robert Dumitru) vs FC Botoșani (Bîlcu Cristian)
Competiția continuă pe 5 aprilie, de la ora 17:30, cu noi partide care vor decide configurația finală a clasamentului înainte de fazele eliminatorii.
Pe lângă meciurile oficiale, evenimentul de la Sala Polivalentă le oferă fanilor ocazia să-i cunoască pe unii dintre cei mai populari creatori de conținut din gamingul românesc. Invitații speciali ai weekendului sunt:
• 4 aprilie, de la ora 17:00: xSlayder, Mădălin Adrian, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu
• 5 aprilie, de la ora 18:30: Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu
Fanii care ajung la eveniment nu vor urmări doar meciurile oficiale din eSuperliga, ci vor putea intra chiar ei în atmosfera competiției. În ambele zile, la locație vor fi organizate turnee pentru amatori de EA FC 26, iar cei clasați pe primele două locuri vor câștiga premii în valoare totală de 500 de euro. Înscrierile se fac direct la eveniment.
Sezonul 2026 din eSuperliga reunește toate cele 16 cluburi din Superliga României: FC Argeș Pitești, FC Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, AFC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, FC Rapid 1923, Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, Universitatea Craiova și UTA Arad, FC Metaloglobus București și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.
La finalul sezonului, cel mai bine clasați jucători din eSuperliga vor obține locuri în competițiile internaționale organizate de EA SPORTS, respectiv FC Pro World Championship și eChampions League.
Meciurile oficiale din eSuperliga vor putea fi urmărite online pe canalul oficial de YouTube și pe platforma VOYO.