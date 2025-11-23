Costel Gâlcă a criticat atitudinea elevilor săi și repetatele greșeli pe care giuleștenii le-au comis în eșecul usturător din CFR Cluj - Rapid 3-0.

Costel Gâlcă, dezamăgit după CFR Cluj - Rapid 3-0

Tehnicianul liderului din Superligă nu s-a ferit să își ascundă nemulțumirea la flash-interviuri. Gâlcă a mai menționat, referitor la oponent, că Daniel Pancu a schimbat atmosfera de la CFR Cluj.

„Am făcut multe greșeli, multe greșeli! Atitudinea nu a fost bună, am pierdut foarte multe mingi. Cred că e prea multă încredere. Bine că a venit la timp, ca să ne trezim. Vedem meciul următor ce va fi (n.r.- cu Csikszereda), e important. Astăzi nu am avut acea atitudine, acea agresivitate. Am și suferit mult, am jucat doar atunci când am avut mingea.

Trebuie să fim conștienți cum au obținut rezultatele până acum, am avut atitudine, organizare foarte bună. Așa trebuie să fim mereu, indiferent de adversar. Trebuie să intrăm la fiecare meci 100%, indiferent că CFR-ul era unde era. S-a schimbat energia la ei cu venirea lui Pancu. Era un moment bun pentru a demonstra că putem să ne menținem acolo. Sau cel puțin să nu pierdem.

Gâlcă: „Merită foarte mult suporterii”

Eu am spus mereu, merită foarte mult suporterii. Se deplasează cu noi, drum lung... trebuie să le arătăm că vrem să fim acolo sus în clasament. Dezamăgire mare pentru noi și ei.

Noi trebuie să fim realiști, cu cât mai repede ne atingem obiectivul să ne calificăm în primele 3 sau să câștigăm Cupa, apoi ne gândim la campionat. Luăm meci cu meci, numai cu atitudine putem rămâne acolo”, a declarat Costel Gâlcă, după eșecul la scor de neprezentare suferit de echipa sa.

CFR Cluj, victorie de moral în derby-ul „feroviar” cu Rapid

CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Cordea (48' și 71') și Korenica (77').

Giuleştenii rămân pe primul loc, cu 35 de puncte, dar pot fi întrecuţi de FC Botoşani, după meciul acesteia cu Dinamo, de luni seara. CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11.

Echipele din CFR Cluj - Rapid: