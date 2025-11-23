Săpunaru: "Dobre a spus o chestie cu care nu se acord. Să înveți să pierzi?!"



Rapid a suferit doar al doilea eșec din acest sezon, iar luni poate pierde primul loc în cazul în care FC Botoșani va învinge Dinamo. După 0-0 la pauză, CFR Cluj s-a impus clar după ce a înscris de trei ori în repriza secundă. Dubla lui Andrei Cordea și golul lui Meriton Korenica i-au adus formației din Gruia a doua victorie consecutivă și i-au provocat liderului Rapid doar al doilea eșec din acest sezon.



Alex Dobre, golgheterul Rapidului din acest sezon, a spus după meci că echipa sa "trebuie să învețe să și piardă", o exprimare cu care Cristi Săpunaru nu a fost de acord. Prezent în studio la Digisport, legenda din Giulești, retrasă din activitate la finalul sezonului trecut, a ținut să îl contrazică pe fostul său coleg.



"A spus Alex o chestie cu care nu sunt de acord. Că trebuie să învățăm să și pierdem. Nu trebuie să înveți să pierzi. Trebuie ca din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai greșit și să elimini chestiile astea. Să înveți să pierzi?! De ce să înveți să pierzi? Dacă vrei să fii campion, trebuie să câștigi", a spus Cristi Săpunaru.



Ce a spus Alex Dobre după CFR Cluj - Rapid 3-0



"Vreau să le mulțumesc fanilor că au fost alături de noi. Ne pare rău că nu le-am putut face o bucurie. Trebuie să învățăm să și pierdem, să mergem înainte și să o luăm pas cu pas. Acest campionat e un maraton, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci, iar la final să tragem linie și să vedem unde suntem", a spus Alex Dobre.

