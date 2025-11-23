Extrema ardelenilor a reușit o „dublă” spectaculoasă și a vorbit deschis despre relația excelentă pe care o are cu Louis Munteanu, dar și despre atmosfera schimbată de Daniel Pancu în vestiar.



Ardelenii au dominat clar duelul din etapa a 17-a. După o primă repriză albă, în care Aioani a făcut minuni, Cordea a ieșit la rampă imediat după pauză, deschizând scorul în minutul 48. Tot el a majorat diferența în minutul 71, fiind atent la o respingere a portarului giuleștean la șutul lui Louis Munteanu. Tabela a fost închisă de Korenica, însă reflectoarele au rămas pe jucătorul de 26 de ani.



„Suntem foarte buni prieteni și asta se vede”



La finalul partidei, fotbalistul cotat la 1,30 milioane de euro a pus succesul pe seama conexiunii pe care o are cu colegul său din atac, Louis Munteanu. Cei doi par să se găsească cu ochii închiși pe teren, iar colaborarea lor a destabilizat complet apărarea Rapidului.



"Suntem foarte buni prieteni și asta se vede și în teren. L-am întâlnit și cu Louis care încearcă să mă pună în valoare, încerc să-l ajut și eu pe el. Abia aștept să vină săptămâna viitoare pentru a juca din nou, pentru că suntem foarte bine", a spus Cordea, vizibil entuziasmat de prestația echipei.



Efectul „Mister” și liniștea financiară



Dincolo de relațiile de joc, atmosfera din vestiar s-a schimbat radical. Cordea a ținut să sublinieze meritul antrenorului Daniel Pancu în redresarea moralului, chiar dacă echipa se află încă pe locul 11 în SuperLiga. Jucătorul a atins și subiectul delicat al banilor, asigurând fanii că lucrurile intră pe un făgaș normal.



"Cu problemele financiare se rezolvă, important să ne revenim noi și să jucăm fotbal. Ăsta e plusul pe care l-a adus Mister că ne bucurăm din nou să jucăm fotbal", a completat extrema dreaptă a feroviarilor.



Grație acestei victorii, CFR Cluj a acumulat 19 puncte, în timp ce Rapid rămâne pe primul loc, cu 35 de puncte, dar tremură pentru poziția de lider.

