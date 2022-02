Andreea Hanca a dezvăluit ce propunere a primit de la oficialii clubului la care evoluează Sergiu Hanca

Mulți fotbaliști valoroși au susținut mereu că au avut susținere și au reușit în carieră și datorită familiei, datorită soției. Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, mijlocașul formației poloneze Cracovia, este un caz emblematic pentru felul în care o femeie își sprijină soțul pentru a se autodepăși în sportul pe care-l practică.

Andreea Hanca, soția dinamovistului, a povestit într-un interviu pentru telekomsport.ro, că oficialii clubului Cracovia i-au propus o colaborare pe parte de consiliere psihologică. Majoritatea echipelor sportive beneficiază în prezent nu doar de un mental coach, ci de mai mulți specialiști în terapie mentală.

Unii sportivi acceptă colaborarea, alții iau peste picior rolul unui psiholog. Nenumărate exemple sunt și în sportul românesc, când psihologii sportivi au plecat de la formațiile unde perfectaseră o colaborare din cauza faptului că grupul îi respingea.

Andreea Hanca: "Până în iunie ne-am propus ca programul să fie pilot"

Andreea, specialistă în terapie sportivă, a povestit pentru telekomsport.ro momentul în care i s-a propus să se angajeze la club.

"Mi-au propus o colaborare şi am zis <<Ok, nu se poate deocamdată, pentru că este Sergiu>>. Poate pe viitor o să urmeze o colaborare. Până în iunie ne-am propus ca programul să fie pilot, să lucrăm cu sportivi, să lucrăm doar în domeniul ăsta şi din iunie să-l facem pentru toată lumea.

Eu mereu sunt lângă Sergiu, îl susţin cum pot, chiar şi în deplasare, de fiecare dată când îmi permite timpul, pentru asta am făcut nişte cursuri, am fost şcolită în acest sens şi în acest moment am găsit formula secretă în a fi în toate lucrurile aşa cum trebuie.

A fost mai mult o împingere de la spate din viaţa tuturor oamenilor din viaţa mea. Toţi îmi spuneau <<Eşti menită să fii...>>, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să am grijă de apropiaţii mei şi să-i ajut să-şi pună ordine în viaţă şi să o ia pe un anumit drum, care într-un sfârşit dădea multe roade", a explicat Andreea Hanca, pentru sursa mai sus menționată.