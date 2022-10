Soția lui Sergiu Hanca (30 ani), fotbalistul Universității Craiova, este însărcinată cu cel de-al treilea copil, însă a trecut prin multe dificultăți în a treia sarcină. Andreea Hanca este însărcinată în 35 de săptămâni, iar ultimele luni de sarcină au fost de coșmar, după cum a dezvăluit chiar ea.

Chiar fotbalistul a ales să vină în țară pentru a-i fi alături, motiv pentru care s-a despărțit de Cracovia și a semnat cu Universitatea Craiova. Cei doi îi au împreună pe Zian și Medeea, iar curând urmează să vină pe lume cel de-al treilea copil.

Andreea Hanca a trecut prin momente de coșmar

După o lungă perioadă de absență de pe rețelele de socializare, Andreea Hanca a făcut o postare în care a explicat greutățile prin care a trecut.

„După 4 luni de chin și durere îmi simt aripile și puterea de a zbura. Cele mai dureroase 4 luni din viața mea, in care am dus o luptă permanenta de a ma menține om.

Cea de-a treia sarcina, mai pregătită ca niciodată. Cel puțin așa am gandit la început… Cu toate acestea, am ajuns de doua ori de urgență la spital, o dată în pre-travaliu și mult prea devreme pentru o naștere, pentru că aveam doar 30 de săptămâni de sarcină și bebelușul nu era complet pregătit și dezvoltat. Cu ajutorul doctorei mele, am reușit să oprim la timp o naștere prematură.

Timp de 4 luni am urmat un tratament zilnic, iar asta m-a ajutat să mă pun din nou pe picioare. În sarcina nu ai voie să iei pastile care să îți opreasca durerile așa ca le-am experimentat din plin, însă nu le regret, pentru că bebe a fost mereu bine și în siguranță.

Dupa toată această experiență dureroasă care încă se mai face simtiță, tot ce pot să conștientizez este suportul și iubirea necondiționată a soțului meu, Sergiu Hanca, alături de copiii mei minunați.

Ei au fost cei care m-au încărcat cu putere și sunt ca un magnet de iubire care îmi luminează viața în permanență. Ei mă fac mai bine și să fiu mai bună pe zi ce trece.

Sunt cea mai norocoasă din lume să îi am”, a scris Andreea Hanca pe Instagram.