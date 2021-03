Fotbalistul din Liga 1 care viseaza sa revina la FCSB: "Mi-a parut rau ca am plecat de acolo! Eram un grup foarte unit"

Tanarul portar de la FC Arges in varsta de 19 ani, George Micle, a trecut prin curtea lui Gigi Becali.

Micle s-a nascut in Satul Mare si a ajuns la FCSB cand avea doar 16 ani. O accidentare l-a scos din forma, iar la varsta de 18 ani a ajuns la Sportul Snagov, in Liga 2, unde a jucat 14 meciuri. Inainte ca echipa din Ilfov sa fie exclusa din competitia interna, George Micle a ajuns la FC Arges, unde a prins doar un meci in Liga 2.

In acest sezon, el a reusit sa evolueze deja in 7 partide pentru argeseni. De asemenea, portarul a declarat ca nu ii este frica de presiunea pe care o pune Gigi Becali pe jucatori si este sigur pe el.

"Daca sper intr-o revenire? Posibil, nu pot zic nu! Intr-un viitor apropiat sau indepartat, orice e posibil. Mi-a parut rau ca am plecat de acolo, au fost doi ani frumosi, in care mi-am facut multi prieteni, eram un grup foarte unit. Imi placea. Baza era foarte frumoasa, stateam la Berceni, acolo, si ne erau asigurate toate conditiile necesare pentru a ne dezvolta din toate punctele de vedere.

Presiunea exista la orice echipa, daca stai sa te gandesti. Acum, ca vine din partea dansului, e partea a doua, dar noi ca jucatori ne vedem de treaba noastra si incerca sa scoatem ce e mai bun din noi", a spus George Micle pentru ProSport.

Tanarul jucator este o fire regilioasa, iar bunicii sai au construit o biserica. El nu s-a ferit sa vorbeasca despre acest subiect si a recunoscut ca apeleaza la ajutorul divin in tot ce face.

"Sunt un om simplu care doreste pe zi ce trece sa creasca, sa evolueze atat din punct de vedere fotbalistic, cat si uman. Sunt un om modest care munceste zilnic si isi vede de treaba lui. Sunt un tip serios atat pe parte umana, cat si pe cea fotbalistica.

De mic am fost dus prin diverse locuri cum ar fi biserici sau manastiri. Bunicii, in special, au contribuit pe partea asta religioasa. Cand am ocazia, mereu ma duc cu cel mai mare drag. Cateodata ma intreb dupa meci oare cum am scos mingea respectiva si poate uneori raspunsul e pe partea aceasta.

Bunicii sunt ctitori de biserica, in comuna in care stau, la marginea orasului. Ei au contribuit la construirea unei biserici, cu anumiti sponsori au reusit sa construiasca. Din familie se trage, da. Dar fotbalist am vrut sa fiu de mic.

Ma inchin inainte de meci, ma mai dau poate cu putin mir. Cruciulita o am la gat mereu, nu o dau niciodata jos, nici la meciuri. E din material, nu are ce sa imi zica arbitrul si nu se vede sub maleta", a spus George Micle.