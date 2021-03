"Nu am mai vazut atata superficialitate pana acum!" Starurile lui Becali, facute PRAF dupa meciul cu UTA: "Jucatori infatuati!" 

FCSB a castigat cu 1-0 deplasarea de la Arad.

Olimpiu Morutan a inscris singurul gol al meciului, cu o lovitura superba de cap. Echipa lui Toni Petrea s-a jucat cu ocaziile la poarta UTEi, insa nu au mai reusit sa marcheze.

Capitanul Tanase si Florinel Coman au ratat ocazii imense de a inscrie, iar Gabi Balint nu i-a iertat. Legenda Stelei i-a criticat dur pe cei doi jucatori ai lui Becali pentru superficialitatea cu care au tratat fazele.

"Sunt niste jucatori putin infatuati, pentru ca, la ocaziile pe care le-au avut, trebuiau sa marcheze, insa le-au tratat cu atata superficialitate cum n-am mai vazut pana acum.

Nu poti sa spui ca Florinel Coman a avut ghinion si a dat bara. Nu! Acolo trebuia sa dea gol. El a avut o ocazie frumoasa, o ratare frumoasa. Ce? Acolo trebuia sa dea gol, portarul era cazut, el era bine plasat, era pe mijlocul portii, trebuia sa dea gol.

Tanase scapa de doua-trei ori, trebuie sa dea gol, trebuie concentrare, trebuie sa-ti doresti sa dai gol. Iar la ei s-a vazut superficialitatea, ca si cum era 5-0 si jucau din calcaie si pe varfuri.

Un jucator profesionist joaca la maximum, trateaza fiecare faza la maximum. Astazi au scapat, dar o sa vina alt meci in care n-o sa aiba decat doua ocazii tot meciul si o sa piarda 1-0. Asa se intampla in fotbal", a spus Gabi Balint pentru Digi Sport.