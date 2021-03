"Aceasta e cheia succesului la FCSB!" Lupta pentru titlu, analizata de un fost capitan al echipei lui Gigi Becali

FCSB si CFR Cluj se infrunta in aceasta saptamana, in derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1.

Inaintea duelului, fostul fotbalist de la FCSB, Sorin Paraschiv, a vorbit despre cele doua echipe, dar si despre lupta pentru titlu din acest sezon.

Fostul capitan al echipei lui Gigi Becali a spus ca jucatorii de la FCSB au avantajul de a fi extrem de bine pregatiti din punct de vedere fizic, lucru care li se datoreaza lui Toni Petrea si Thomas Neubert.

Paraschiv a comentat si faptul ca FCSB si CFR Cluj au sanse egale de a-si adjudeca titlul, insa ca ar trebui sa fie atente la Universitatea Craiova.

"Cand incepi pregatirea unei echipe de la inceput, dinaintea sezonului, e fantastic pentru antrenor. Sunt pregatiti foarte bine din punct de vedere fizic, asezati foarte bine de antrenor. Toni a stat foarte mult langa Reghe, aici are un atu, e cheia succesului.

Plus Tommy Neubert, care-i pregateste foarte bine din punct de vedere fizic. Vedem la fiecare meci ca ataca in 4-5 jucatori si fac diferenta, pun presiune. Nu ai cum sa nu reusesti daca faci aceste lucruri.

La FCSB a inceput sa formeze un grup mai puternic, relatii de joc si eu cred ca acestea ar putea fi secretele lor in lupta la titlu, dar vor avea un playoff foarte greu cu CFR si Craiova. CFR are jucatori mai experimentati si am vazut in meciul direct ca le-a pus probleme", a declarat Sorin Paraschiv, la DigiSport.

Derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.