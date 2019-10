Cei de la FCSB au explodat dupa Romania - Norvegia! "De ce l-a mai chemat? Sa-l vada la fata?" Reactie dura la adresa lui Contra

Romania a facut 1-1 cu Norvegia pe National Arena, iar Contra n-a scapat de critici.

Cosmin Contra i-a chemat la lot pe Iulian Cristea de la FCSB si pe Andrei Burca de la CFR Cluj, dupa ce Dragos Grigore s-a accidentat inainte de meciul cu Feroe si Vlad Chiriches s-a rupt in acea partida.

Totusi, desi Contra l-a chemat pe fotbalistul FCSB la echipa, acesta a fost trimis in tribune la meciul cu Norvegia. Cristea a urmarit partida de la tribuna VIP, acolo unde a stat langa Valeriu Argaseala.

Helmuth Duckadam l-a criticat pe Contra pentru decizia luata. Presedintele de imagine al FCSB a declarat ca nu intelege de ce Cristea a mai fost chemat la nationala, daca a urmarit meciul din tribune.

"De ce l-ai mai chemat pe Cristea? Daca tot nu l-ai bagat, de ce l-ai mai chemat, ca sa-l tii in tribune? De ce l-a chemat? Sa-l vada la fata? Nu mi s-a parut un gest prea ok. Nu-l mai chemam, daca tot l-a trimis in tribuna, asta e parerea mea", a spus Duckadam la DigiSport.

Nici Cristea si nici Burca nu au prins minute pentru Romania in meciul cu Norvegia, incheiat 1-1 pe National Arena.