Fotbalistul dat afara de la FCSB pentru ca l-a imitat pe Becali de fata cu el! Poveste fabuloasa: "A dat cu usa de perete: V-am adus mir si cruciulite" :))

Stefan Ciuculescu (26 de ani) a aparat de-a lungul carierei si la FCSB, si la Rapid. El joaca acum la Viitorul Domnesti, in liga a patra.

Stefan Ciuculescu s-a despartit de Rapid in acest sezon, dupa ce a ajutat echipa giulesteana, al carei fan inca ramane, sa promoveze din liga a patra pana in liga a doua. El joaca acum la Viitorul Domnesti.

La inceputul carierei, Ciuculescu a aparat la FCSB. El a fost dat afara la scurt timp dupa ce l-a imitat pe Gigi Becali chiar de fata cu acesta.

Ciuculescu a vorbit pentru cotidianul Gazeta Sporturilor, dezvaluind, printre altele, ca inaintea unui meci Becali a mers cu mir si cruciulite in vestiar. "Bre, ii spargem", i-a raspuns Ciuculescu.

"Nu cred ca domnul Becali avea o problema cu faptul ca il imitam. Am avut ocazia sa interactionez cu dansul, stia ca il imit, a si ras. S-a trezit un coleg sa-i spuna ca eu ma pricep la asta. Mi-a spus: <Bai, ia ridica-te in picioare>. Mi-a fost putin teama de reactia de moment, dar era curios sa vada. Il imit destul de mine, i-am aratat partea aceea cand spunea el despre ziarul mincinos si il batea. Omul a ras fara niciun fel de problema. Radea cu lacrimi.



Inaintea unui meci important a venit in vestiar, a dat cu usa de perete. A zis <vreau victorie, altfel sa nu va mai prind pe aici. 5 goluri sa dam. V-am adus fiecaruia de la Athos cate o cruciulita, cate un mir>. Eu am desfacut mirul si am dat la locul meu din vestiar. I-am zis: <bre, gata, ii rupem>", a spus Ciuculescu.