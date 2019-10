Cosmarul trait de Stoian dupa episodul FCSB! Mijlocasul nu mai joaca pana in 2020. Ce a patit dupa doar 51 de minute bifate la Livorno

100 de minute in doua meciuri din Liga 1 are Stoian in intreaga cariera.

Adrian Stoian, fotbalistul roman al echipei italiene de divizia a doua Livorno, va fi indisponibil cel putin 4-5 luni dupa ce a suferit o ruptura de ligamente incrucisate la un genunchi, a anuntat marti ziarul online Livorno Today.

Adrian Stoian, in varsta de 28 de ani, joaca din august la Livorno. El s-a accidentat in timpul meciului amical impotriva formatiei slovene Tabor Sezan. Clubul nu a oferit informatii despre accidentarea jucatorului, asteptand rezultatele examenelor medicale.

Inainte de Livorno, Stoian a fost legitimat la FCSB, pentru care a jucat foarte putin. El cunoaste bine fotbalul italian, dupa ce a evoluat la AS Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone, avand 95 de prezente in Serie A. Stoian are doar trei aparitii in meciuri oficiale pentru actuala sa formatie, toate din postura de rezerva.

Livorno este in dificultate în Serie B, unde ocupa doar locul 17, din 20 de echipe, cu 4 puncte dupa 7 etape.