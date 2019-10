ULTIMA ORA | Lovitura pentru FCSB! Fara Man la urmatoarele meciuri! Narcis Raducan a anuntat cat va lipsi "perla" dupa momentul teribil de la U21

Narcis Raducan anunta ca Dennis Man va absenta la urmatoarele meciuri ale FCSB-ului.

Dennis Man (21 de ani) va absenta o luna de pe teren dupa accidentarea suferita in meciul Romania U21 - Irlanda de Nord U21, incheiat cu scorul de 3-0. Man a fost lovit dur de portarul Hazard, eliminat ulterior, in prima repriza si a continuat sa joace pana in minutul 69, cand a fost inlocuit de Neicutescu.

Narcis Raducan: "Man lipseste o luna"

Narcis Raducan, director sportiv al FCSB, a anuntat ca Dennis Man va absenta o luna. El a ajuns la Spitalul Elias dupa meciul de aseara, unde doctorii i-au spus ca are o fractura de maxilar.

"Este o mare pierdere pentru noi, desi suntem mandri ca Denis si-a sacrificat sanatatea pentru victoria Romaniei. Le cerem deseori fotbalistilor sa puna capul in contre. Asta a facut si Denis si are respectul nostru, chiar daca avem de suferit. Cel mai probabil, Denis va lipsi in jur de o luna", a spus Raducan la Digi.