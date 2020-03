"E foarte grav, unele cluburi ar putea disparea!" Anunt INGRIJORATOR facut de conducerea unui club din Liga 1

Oficialii cred ca situatia actuala va cauza probleme serioase.

Florin Prunea, directorul general al lui Dinamo, crede ca suspendarea Ligii 1 va fi prelungita, situatie care ar produce probleme serioase cluburilor de fotbal din Romania. Oficialul considera ca partea financiara va fi cea mai afectata, iar unele echipe ar putea sa se desfiinteze.

"Dupa anuntul UEFA, avem niste date, stim clar unele lucruri. Dar pe de alta parte, ce vom face cu competitiile interne? Este imposibil sa incepem campionatul pe 31 martie. Parerea mea e ca un jucator are nevoie de 2 saptamani sa reintre in forma. Foarte grava e situatia financiara. Ma gandeam la sponsori, la televiziuni...e foarte greu. Daca nu vom termina campionatul in iunie, situatia ar deveni dramatica. Unele cluburi ar disparea cu siguranta. Jucatorii straini de la unele echipe deja discuta rezilierea contractelor. La noi nu se intampla asta, dar nici nu avem foarte multi straini. Daca starea de urgenta se prelungeste, nu vom putea juca. E greu sa obtii licenta pentru Europa, daca ai probleme financiare atat de mari. Fotbalistii nu au nicio vina, ei vor sa munceasca, dar daca nu se va juca, va trebuie sa negociem si sa vedem ce facem cu salariile", a spus Prunea la Digisport.