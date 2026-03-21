La finalul meciului, antrenorul Florin Bratu s-a arătat fericit după prima sa victorie pe banca bucureștenilor. Tehnicianul a dezvăluit că, atunci când iese din vestiar, își aude elevii cum se încurajează.

Reacția lui Florin Bratu după Metaloglobus - Petrolul 1-0

„Ne lipseau și gustul victoriilor, dar și punctele din SuperLigă. Mă bucur pentru băieții mei, pentru că la fiecare meci trebuie să jucăm cu intensitate mare. Suntem într-un deficit de puncte și mă bucur că au înțeles că trebuie să ne luptăm mai mult și că trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea, începând chiar de la antrenamente.

Trebuie să dăm mai mult la meciuri și iată că ușor, ușor vin și rezultatele. Mă bucur pentru că e o muncă destul mare pe care ei o realizează zi de zi.

(n.r. dacă salvarea de la retrogradare este un obiectiv realist?) Trebuie să fim echilibrați! Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo, dar trebuie echilibru și multă muncă. Ne așteaptă un program greu și fiecare meci este de șase puncte pentru noi în momentul de față. Este o reușită cea pe care am avut-o astăzi (n.r.- 21 martie), dar mai avem șapte meciuri extrem de vitale pentru noi.

Bratu: „E o echipă inimoasă”

Mă bucur că jucătorii sunt conștiincioși. Vă spun sincer că am multe echipe și am fost în multe vestiare ca antrenor în 12 ani de carieră, dar nu am întâlnit niciodată așa ceva, ceea ce întâlnesc aici. E o echipă inimoasă, o echipă cu jucători care se suțin unii pe alții, iar asta îmi dă și mie curaj.

Eu îmi fac treaba mea la antrenament, am discursurile mele, am discuții individuale cu ei, dar în momentul în care am terminat și ies din vestiar, aud în continuare cum fac asta, cum ei vorbesc și se încurajează, iar pentru mine este sublim asta! Dacă vor continua așa, atunci avem șanse să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Florin Bratu, la flash-interviu.

