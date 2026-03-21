Succesul a menținut echipa din Gruia în lupta pentru titlu. CFR Cluj a ajuns la 30 de puncte și ocupă locul 4, în timp ce Rapid rămâne pe poziția secundă, cu 31 de puncte. Liderul play-off-ului este Universitatea Craiova, cu 33 de puncte.

Clasamentul rămâne extrem de strâns. Universitatea Cluj ocupă locul 3, tot cu 30 de puncte. Pe locul 5 se află FC Argeș, cu 28 de puncte, iar Dinamo București închide clasamentul play-off-ului, cu 26.

Daniel Pancu: „U Cluj arată cel mai bine”

Chiar dacă lupta pentru titlu rămâne deschisă, Daniel Pancu este convins că echipa care arată cel mai bine în acest moment este Universitatea Cluj.

„Eu de U Cluj vorbesc de o lună și jumătate. Sunt foarte puternici. Au jucători de mare forță și de mare viteză. La mijloc au mare experiență și asta contează enorm. La nivel de formă și de puncte, noi și cu ei suntem foarte bine în anul ăsta calendaristic. Cred că ei sunt mai la putere decât noi”, a spus Pancu pentru Fanatik.

Tehnicianul consideră că „șepcile roșii” sunt principala favorită la titlu în acest moment.

„Așa, prin ochii mei, U Cluj este favorită. Sunt multe puncte rămase în joc, încă 24, deci se pot schimba multe. Dar pe fotbalul jucat acum, astăzi, U Cluj arată cel mai bine”, a adăugat Pancu.

Pentru CFR Cluj urmează un duel important cu liderul Universitatea Craiova. Partida este programată pe 6 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.