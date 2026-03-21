Adi Mutu pune la colț un jucător din Superliga: ”Transfer ratat! Nu ajută echipa la nimic”

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 78 de Meriton Korenica. CFR Cluj - Rapid a avut loc în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Adrian Mutu, fost internațional român, l-a pus la colț pe Elvir Koljic, pe care Costel Gâlcă l-a introdus pe suprafața de teren imediat după pauză.

Koljic a intrat în locul lui Talisson, dar nu s-a făcut remarcat. Bosniacul se află la Rapid din februarie 2025, când giuleștenii l-au adus de la Craiova pentru 100.000 de euro.

”Cred că Paraschiv este într-o perioadă de adaptare la Rapid. Până acum, el în România nu a jucat la echipe importante. Cât despre Koljic, acesta a trecut pe la echipe importante și, așa cum vorbeam de el acum câteva luni, se dovedește că e un transfer neinspirat. (n.r. Este Koljic un transfer ratat după părerea ta?) Da, pentru că nu a ajutat Rapidul la pretențiile și speranțele pe care și le-au pus în el suporterii și clubul.

El nici la Craiova nu a avut perioade în care să marcheze pe bandă rulantă. Cu toate acestea, s-a pus multă încredere în el, dar din păcat el nu a dovedit acest lucru. Dacă nu mă înșel, cred că are 20 de meciuri fără gol. Nu face nicio diferență când intră. Un atacant, când ajunge la 20 de meciuri fără gol, asta e ceva rău”, a spus Mutu, potrivit fanatik.

Koljic a mai fost legitimat la NK Triglav, FK Krupa, Banja Luka și Lech Poznan, înainte să fie transferat de Universitatea Craiova în 2018.

