Ștefan Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB, după ce Gigi Becali a decis să folosească jucătorul under 21 în poartă.

Mihai Popa i-a luat astfel locul, iar portarul de 18 ani a apărat în ultimele patru partide ale roș-albaștrilor.

MM Stoica a dezvăluit cum se simte Târnovanu

Oficialul celor de la FCSB a fost întrebat despre situația lui Ștefan Târnovanu, care, cel mai probabil, nu va reveni în poartă pentru meciul cu Universitatea Craiova de astăzi (duminică).

MM Stoica a explicat că Târnovanu nu are nicio problemă și a adăugat că toată echipa îl susține pe Mihai Popa.

„Se comportă excelent. Toţi îl susţin pe Matei Popa. Ei au fost mereu o echipă. Mărturie sunt fotografiile făcute după ce se câştigau trofeele. Ei au ţinut tot timpul să facă împreună o fotografie, separat de restul echipei, împreună cu antrenorul.

Tot timpul, portarii au fost separat, cu antrenorul lor. Bineînţeles, când a existat chimie. Nu degeaba unul dintre cei mai mari portari din lume, Petr Cech, nu a acceptat să meargă la Chelsea decât dacă vine cu antrenorul lui de portari.

Este o castă a portarilor şi mă bucur că la noi chiar e simbioză. Sunt ok. Ştefan Târnovanu e ok, Lukas Zima e ok. Nu sunt probleme”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Ștefan Târnovanu are 201 partide jucate pentru FCSB, dintre care 36 în acest sezon.

Portarul care nu a mai apărat poarta campioanei României de patru partide este cotat la 4,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferarkt.com.