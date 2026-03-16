Astfel, campioana en-titre a pierdut primul loc din play-out în favoarea celor de la UTA Arad, echipă pe care o va întâlni în următoarea rundă din play-out pe teren propriu.

De partea cealaltă, Metaloglobus rămâne ultima, cu doar șapte puncte, dar este neînvinsă în primele două meciuri cu Florin Bratu (44 de ani) ca antrenor.

Recent, fostul antrenor al nou-promovatei, Mihai Teja (47 de ani), a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro în care a dezvăluit că bugetul de salarii de la Metaloglobus este de până în 3.000 de euro, de aproape zece ori mai mic decât cel de la FCSB.

Mihai Teja a dezvăluit ce salarii sunt la Metaloglobus

„Păi nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, dacă bugetul e până în 3.000 de euro... Dacă dumneavoastră știți un buget mai mic... eu vă spun de ce m-am lovit eu, că n-au vrut să vină jucători.

N-au vrut să vină, nu le convenea. Am vrut să iau foarte mulți jucători care au mai trecut prin Liga 1, nu cu bani foarte mulți. Nu vă gândiți că l-am cerut pe Messi, dar nici ei n-au vrut să vină. Acum nu știu dacă din cauza bugetului sau de ce nu au vrut să vină”, a spus Teja, pentru Sport.ro.

Bugetul ”subțire” a fost principalul motiv pentru care clubul s-a lovit de mai multe refuzuri în negocierile purtate cu jucătorii în perioadele de mercato din vară și iarnă. Teja a explicat întregul proces, dar și faptul că, în primă fază, calitatea unui jucător trecea în plan secund.

„Gândiți-vă ce jucători am luat eu, l-am luat pe Ely Fernandes care nu jucase de doi ani. Toată lumea spunea 'Băi, ești nebun?'. Prima cerință ca să vină la Metaloglobus nu era calitatea.

Normal că am fi vrut și calitate în prețul ăla, dar greu. Prima cerința era să vină în bugetul nostru, în salariul nostru. Dacă spunea că acceptă, apoi triam. Toată lumea vrea să meargă la mai bine, puțini jucători vin să joace dacă nu poți să le oferi cam ce cred ei”, a mai spus tehnicianul.

Metaloglobus este ultima clasată, cu șapte puncte, la o distanță de cinci de Hermannstadt și la șase de Unirea Slobozia, care ocupă ultimul loc de baraj. În următoarea rundă din play-out, bucureștenii vor primi vizita celor de la Petrolul Ploiești.