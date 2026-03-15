Campioana României a primit vizita codașei pe Arena Națională în prima etapă din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, iar cele două echipe au împărțit punctele.

Meciul a marcat și debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor. El a revenit după 11 ani în funcția de antrenor principal la FCSB, iar de această dată are o singură misiune: accederea în cupele europene.

Reacția lui Rădoi după debutul modest de la FCSB: ”Toți aveau așteptări, dar nu sunt magician / O să discut cu jucătorii”

După debutul modest cu Metaloglobus, Rădoi a explicat că FCSB suferă la atacurile poziționale și că va încerca să redreseze acest lucru în următoarea săptămână, până la jocul cu UTA de vineri.

”Ar fi fost ușor și plăcut dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, dar trebuie să înțelegem că în momentele de presiune nu doar rezultatul contează, ci și exprimarea în teren.

Pe de altă parte, e evident că pentru adversar e o motivație în plus să joace contra noastră în această competiție. Un punct pentru ei pare ca o victorie.

Toți aveau așteptări de la această partidă, dar cred că în continuare sunt lucruri pe care putem să le îmbunătățim. Sper ca următoarea partidă să fie o victorie.

Am încercat să discut lucrul ăsta cu băieții, să le spun că în competiția asta fiecare minut contează. Evident că suferim la atacul pozițional. Zilele astea sper că vom putea să schimbăm lucrurile.

Nu aș putea să spun că s-au schimbat planurile foarte, foarte mult. Ca și exprimare, am rămas la fel. Nu a fost un mare impediment faptul că a intrat Baba în locul lui Chiri.

Sunt sigur că jucătorii au nevoie de timp de adaptare. E normal. Și dacă păstram aceeași jucători cu același sistem. Nu știu când să vă spun că se termină adaptarea, că nu sunt magician.

Nu cred că jucătorii ar trebui să simtă o presiune în plus, presiunea rezultatului e de ajuns. Nu contează dacă se gândește din bancă sau din lojă. Nici a staff-ului și nici a jucătorilor nu trebuie să fie gândirea asta”, a spus Rădoi.