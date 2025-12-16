Mihai Lixandru și Alexandru Stoian au adus trei puncte mari pentru campioana României în meciul de la Clinceni, în care Unirea Slobozia a evoluat, mai bine de jumătate de oră, în inferioritate numerică după eliminarea lui Daniel Șerbănică.



Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron de la FC Vaslui, este convins că arbitrul Vlad Băban a luat decizia greșită acordând cartonașul roșu după consultarea arbitrajului video.



În plus, Porumboiu l-a criticat în termeni duri și pe Sorin Costreie, arbitrul din camera VAR, fără să-i dea numele acestuia.



Adrian Porumboiu: ”A fost un arbitraj deplorabil”



„A fost un arbitraj deplorabil! Nu poți să dai eliminare la acea fază. Și cum, din camera VAR, să-l chemi pe arbitru să revadă faza? S-a băgat în seamă... A fost interpretată ca o fază iminentă de a marca. Care iminentă? Niciodată nu e roșu!



Greu de explicat decizia. E o diferență mare între Cristian Moldoveanu, pe care l-am lăudat pentru cum a arbitrat la Rapid – Oțelul, și Vlad Băban... Tânăr și el, dar... Se triază arbitrii prin astfel de meciuri. Nu poți! Nu ai cum! Nu poți să dai roșu la o asemenea fază.



A fost contact în afara careului, a fost fault... Lasă faultul. Dă galben, dar nu roșu! Se vede că nu are experiență, că nu are sânge de arbitru. E moale! E păcat. Dar se face o selecție naturală. Au încercat să-i dea un meci, dar nu-i de soi. Sunt vreo 5 arbitri foarte buni dintre cei promovați de Vassaras, dar nu și Băban. Nu poți! Nu ai ce căuta!



Nici nu vreau să știu cine a fost în camera VAR (n.r. – Sorin Costreie). Probabil un intrus care a pătruns acolo în condiții dubioase. Chiar nu mă interesează”, a spus Porumboiu, pentru GSP.ro.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

