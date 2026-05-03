Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii.

Universitatea a câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1), aflat însă anterior într-un ofsaid clar!

Dinamo a reuşit să deschidă scorul în Bănie, în urma unei faze fixe, prin fundaşul Nikita Stoinov (59), care a deviat mingea şutată de Cristian Mihai, în urma unui corner.

Gazdele au egalat rapid, prin Alexandru Cicâldău (61), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Devis Epassy, la primul şut al lui Cicâldău, după o centrare a lui Nsimba, introdus pe gazon în min. 57.

Universitatea a mai avut ocazii de gol prin Carlos Mora (28) şi Adrian Rus (31), dar şi Dinamo a fost periculoasă, prin Alberto Soro (24) şi Alexandru Pop (78).

La meci au asistat 25.171 de spectatori, conform Agerpres.

